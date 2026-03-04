Huguinho é regularizado no Botafogo, mas estreia terá de aguardar

O Botafogo regularizou a situação do volante Huguinho. O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última terça-feira (3), após o retorno do RWDM Brussels.

Apesar da regularização, o atleta não poderá atuar na terceira fase da Copa Libertadores da América. O regulamento permite a inscrição de novos jogadores apenas a partir da fase de grupos. Pelo mesmo motivo, Edenílson e Júnior Santos também não estarão disponíveis para o confronto eliminatório contra o Barcelona de Guayaquil.

O volante também não poderá participar da final da Taça Rio contra o Bangu. O prazo de inscrição foi encerrado 24 horas antes da primeira partida da semifinal do torneio.

Desta forma, a reestreia de Huguinho pode ocorrer no clássico contra o Flamengo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 14, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O jogador estava em atividade no futebol belga e disputou 19 partidas na temporada. A última ocorreu no domingo (1º), quando marcou um gol na despedida contra o Eupen. O RWDM integra a rede de clubes da Eagle Holdings, grupo liderado por John Textor, que também controla o Botafogo.

Com 18 atuações como titular, o jogador registrou duas assistências e um gol no período. Ele completará 19 anos em abril. A decisão pelo retorno foi tomada após avaliação da comissão técnica e da diretoria, com aval de Textor. O clube trabalha com a estratégia de valorização de atletas formados na base.

Huguinho comemora gol pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

