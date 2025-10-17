Ceará e Botafogo duelam pelo Brasileirão; veja retrospecto

Ceará e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (19), na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série A. O embate terá início às 18h30 (de Brasília). Analisando o retrospecto entre os clubes, os visitantes possuem ligeira vantagem.

São 14 jogos em solo cearense, com três vitórias do Ceará, quatro do Botafogo e sete empates. O último encontro, que já tem mais de três anos, ocorreu pela Série A de 2022 - os cariocas venceram por 3 a 1 naquele dia.

Considerando o retrospecto total, a vantagem segue com o Botafogo. Em 27 jogos, são seis triunfos do Vovô, dez do Fogão e 11 empates. O confronto tem apresentado muitas igualdades nos últimos anos: são seis nos dez jogos mais recentes.

No 1º turno deste Brasileirão, em partida que aconteceu no Nilton Santos, o Botafogo superou o Ceará por 3 a 2. Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas anotaram os gols dos cariocas, enquanto que Pedro Raul (duas vezes) marcou para os cearenses.

Momentos de Ceará e Botafogo

O Ceará, que conseguiu abrir certa distância da zona de rebaixamento, trava uma briga por vaga na Copa Sul-Americana. O Botafogo, por sua vez, tenta uma classificação para a Copa Libertadores.

O Vovô está em 12º lugar na tabela, com 35 pontos. Na última rodada, a equipe visitou o Sport e empatou em 1 a 1.

O Glorioso é o quinto colocado no torneio, com 43 pontos. Em seu jogo mais recente, o clube recebeu o Flamengo e perdeu por 3 a 0.