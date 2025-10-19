A noite deste domingo é especial para o meia Everton Ribeiro. Depois de ser diagnosticado com um câncer na tireoide, o camisa 10 do Bahia passou por cirurgia bem sucedida e passou o período de recuperação no Rio de Janeiro. De volta a Salvador, o capitão tricolor foi à Arena Fonte Nova para acompanhar a vitória dos seus companheiros diante do Grêmio, na noite deste domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Everton Ribeiro deve passar por avaliações do departamento médico do Bahia durante a semana para monitorar a recuperação e, quem sabe, estipular um prazo para retorno aos gramados. Antes do jogo, ele foi ao vestiário para dar um incentivo aos seus colegas de equipe.

— Muito bom. Graças a Deus estou bem. É muito bom voltar à Fonte [Nova], reencontrar os amigos, os companheiros e sentir a energia que a torcida passa fez muito bem para mim. Queria estar aqui o mais rápido possível. Agora é voltar aos pouco para logo, logo estar no gramado com meus companheiros, que é onde realmente eu sou feliz. Temos que continuar nessa nossa caminhada até o final do ano. Muito bom estar aqui novamente, sentindo essa energia que me motiva no dia a dia — destacou antes mesmo da bola rolar [assista acima].

Tempo de recuperação

O câncer na tireoide é um dos mais comuns entre os brasileiros e, geralmente, não causa complicações mais graves se for bem tratado. No entanto, após a cirurgia, o paciente necessita de um acompanhamento cuidadoso para recompor, por meio de medicamentos, a função da tireoide retirada, que basicamente controla o metabolismo e funcionamento de alguns órgãos. Essa recomposição deve ser feita pelo resto da vida. No caso de Everton, não será necessário tratamento adicional.

O Lance! conversou com especialistas, que projetaram uma possível volta de Everton Ribeiro um mês depois da cirurgia. Eles, inclusive, afirmaram que um atleta de alto nível pode voltar normalmente às atividades sem ser prejudicado (leia aqui).

Veja imagens do retorno de Everton à Fonte Nova

Everton Ribeiro reencontra companheiros de equipe antes de Bahia x Grêmio (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Reencontro de Everton Ribeiro com a comissão técnica do Bahia antes da partida contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)