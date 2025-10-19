Jeffinho celebra gol decisivo e elogia Ancelotti: ‘Está indo muito bem’
Jogador entrou no segundo tempo e marcou o gol que sacramentou a vitória do Glorioso
Após a importante vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Ceará neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Jeffinho, que foi um dos destaques da partida ao marcar o gol que sacramentou o triunfo alvinegro fora de casa, elogiou o trabalho do treinador Davide Ancelotti e revelou acreditar que o planejamento do clube não foi tão bom para a temporada.
– O treinador está muito bem, é jovem, pegou um time que era campeão, mas o planejamento não foi muito bom.
O jogador também comentou sobre como foi vencer com a equipe estando tão desfalcada de jogadores importantes.
– Não tem dificuldade não. É claro que há lesões, mas quem está no elenco sempre trabalha, faz o que merecer.
Para finalizar, o atacante projetou a reta final de temporada do Glorioso e destacou a importância de voltar a vencer em casa na próxima rodada.
– Vamos tentar pegar uma sequência para conquistar mais vitórias, porque até o final do campeonato temos metas para conquistar. Vencer fora de casa é importante, mas vencer dentro de casa também é importante para a nossa torcida, que está sempre apoiando a gente – completou o atacante.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo (27) para enfrentar o Santos em casa pelo Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 0 X 2 BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 19/10/2025 - 18h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Chris Ramos aos 39 min do 1º T e Jeffinho aos 33 min do 2º T (BOT)
🟨 Cartões amarelos: Lourenço e Pedro Henrique (CEA); Cuiabano, Marçal e David Ricardo (BOT)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique).
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan, Correa (Artur) e Santiago Rodríguez; Matheus Martins (Jeffinho) e Chris Ramos (Gonzalo Mastriani).
