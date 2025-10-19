menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Jeffinho celebra gol decisivo e elogia Ancelotti: ‘Está indo muito bem’

Jogador entrou no segundo tempo e marcou o gol que sacramentou a vitória do Glorioso

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
21:28
Jeffinho - Botafogo
imagem cameraJeffinho comemora vitória do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Após a importante vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Ceará neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Jeffinho, que foi um dos destaques da partida ao marcar o gol que sacramentou o triunfo alvinegro fora de casa, elogiou o trabalho do treinador Davide Ancelotti e revelou acreditar que o planejamento do clube não foi tão bom para a temporada.

– O treinador está muito bem, é jovem, pegou um time que era campeão, mas o planejamento não foi muito bom.

O jogador também comentou sobre como foi vencer com a equipe estando tão desfalcada de jogadores importantes.

– Não tem dificuldade não. É claro que há lesões, mas quem está no elenco sempre trabalha, faz o que merecer.

Jeffinho - Botafogo
Jeffinho comemora vitória do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Para finalizar, o atacante projetou a reta final de temporada do Glorioso e destacou a importância de voltar a vencer em casa na próxima rodada.

– Vamos tentar pegar uma sequência para conquistar mais vitórias, porque até o final do campeonato temos metas para conquistar. Vencer fora de casa é importante, mas vencer dentro de casa também é importante para a nossa torcida, que está sempre apoiando a gente – completou o atacante.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (27) para enfrentar o Santos em casa pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 0 X 2 BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 19/10/2025 - 18h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Chris Ramos aos 39 min do 1º T e Jeffinho aos 33 min do 2º T (BOT)
🟨 Cartões amarelos: Lourenço e Pedro Henrique (CEA); Cuiabano, Marçal e David Ricardo (BOT)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique).

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan, Correa (Artur) e Santiago Rodríguez; Matheus Martins (Jeffinho) e Chris Ramos (Gonzalo Mastriani).

