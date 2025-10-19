São Paulo terá novo desfalque contra o Bahia na próxima rodada

O São Paulo não contará com Nahuel Ferraresi na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu um cartão amarelo contra o Mirassol neste domingo (19). O zagueiro estava pendurado e agora terá que cumprir suspensão.

O Tricolor enfrenta o Bahia no domingo, dia 25, no Morumbis. O jogo vale pela 30ª rodada da competição. Com isso, a tendência é que Sabino seja o substituto. Hernán Crespo ainda aguarda para saber a situação de Rafael Tolói.

Lesionado, o quadro de Tolói foi atualizado no último boletim médico do São Paulo. O zagueiro, com uma lesão na região posterior da coxa esquerda sofrida no dia 29 de setembro, corre com fisioterapeutas e realiza os trabalhos com bola. A tendência é ver como será sua evolução na semana.

São Paulo vive crise com desfalques

O São Paulo convive com quase um time inteiro desfalcado. Hernán Crespo, por sua vez, ainda não conta com nomes importantes que ainda estão no departamento médico, como Wendell, Cédric, Luan, Dinenno Oscar, Calleri, André Silva e Ryan Francisco, além do terceiro goleiro Leandro e de Tolói.

O São Paulo está em uma situação mais complicada. Ainda fora do G6, está na oitava colocação com 38 pontos. Esta foi a terceira derrota seguida do Tricolor, que vive um dos piores momentos na temporada.