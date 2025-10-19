Lucas Moura é titular pelo São Paulo após sete meses; veja números em retorno

Lucas Moura voltou a ser titular pelo São Paulo neste domingo (19) contra o Mirassol. A partida terminou em derrota para o Tricolor por 3 a 0, mas significou um marco importante para o jogador. Lucas não era titular desde o dia 10 de março, na semifinal do Paulista e justamente quando se lesionou.

Nesta temporada, são 23 jogos pelo time com 12 deles como titular. O Lance! levantou os números e estatísticas do jogador neste retorno.

Vejo os números de Lucas Moura em retorno como titular

Segundo números dados do Sofascore, Lucas Moura teve 29 ações com a bola, com destaque nos duelos aéreos. De todos os cinco que disputou, venceu. Ele também ganhou dois duelos no chão e realizou uma recuperação de bola, além de um corte defensivo.

No ataque, Lucas finalizou quatro vezes, duas delas no alvo, registrando 0,23 em gols esperados e 0,74 em gols esperados no alvo Apesar da insistência, o camisa 7 não marcou. Inclusive, a primeira chance mais perigosa do São Paulo foi criada pelo atleta, de cabeça.

Quanto aos passes, foi mediano nos números. Lucas Moura teve um aproveitamento de 50%, com 9 acertos em 18 tentativas, incluindo um passe decisivo e um cruzamento.

O jogador ainda sofreu uma falta e perdeu a posse de bola 12 vezes, número alto que reflete as dificuldades que a equipe tem enfrentado no ataque nos últimos jogos.

Lucas Moura voltou a ser titular contra o Mirassol (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Lucas Moura rasga o verbo após derrota do São Paulo

Lucas Moura se manifestou após a derrota da equipe. Em jogo disputado fora de casa, analisou o resultado e o momento do time.

- Eu acho que o momento não é de falar muito, é trabalhar, saber que a gente está longe do nosso ideal. Momento difícil, trabalhar. Não falar muito, trabalhar. A gente sabe que pode fazer muito melhor. Tem capacidade para fazer muito melhor, como já demonstrou durante a temporada. Trabalhar e ficar quieto - disse Lucas Moura após a partida.