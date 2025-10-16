Reservas fazem a diferença para o Ceará no empate contra o Sport
Vovô ficou no 1 a 1 diante dos pernambucanos
O Ceará empatou com o Sport em 1 a 1 na última quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol do Alvinegro, marcado pelo atacante Pedro Raul, teve grande participação de dois atletas que saíram do banco.
O meio-campista Vina entrou bem na partida e deu bom passe para iniciar a jogada do gol. O atleta chegou a finalizar em outros lances, mas não balançou as redes pernambucanas.
Um dos motivos para Vina estar sem titularidades nesse retorno ao clube é o preparo físico, já que o armador chegou no meio da atual temporada. Até o momento, sua maior minutagem veio contra o Vitória, quando o técnico Léo Condé promoveu a entrada no intervalo.
Quem recebeu o passe de Vina e deu a assistência para Pedro Raul foi o atacante Pedro Henrique, que vive boa fase neste Brasileirão. O jogador soma três tentos e dois passes para gol nos últimos seis jogos - veio do banco em cinco dessas partidas.
A ponta-esquerda vem sendo o setor mais concorrido no ataque do Ceará. No recorte citado de seis jogos, Paulo Baya e Fernandinho também já foram titulares. Aylon, que em certas ocasiões atua centralizado, é outra opção.
Próximo jogo do Ceará
Após o empate contra o Sport, o Ceará voltará a campo no próximo domingo (19), na Arena Castelão, contra o Botafogo. A partida pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).
