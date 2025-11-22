Atitude de jogador do Botafogo contra o Grêmio viraliza: 'Futebol respira'

O Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2, na noite deste sábado (22), em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, a atitude de um jogador do Glorioso viralizou muito nas redes sociais.

Cuiabano abriu o placar para o Botafogo contra o Grêmio, e a comemoração do lateral viralizou demais nas redes. O jovem de 22 anos balançou as redes e foi comemorar com as líderes de torcida do Glorioso, com direito a dança e tudo.

A atitude de Cuiabano em Botafogo x Grêmio viralizou demais nas redes sociais. Os outros gols do Glorioso na partida foram de Artur e Marçal. André Henrique e Carlos Vinícius fizeram os gols do Grêmio. Veja o vídeo do momento curioso de Cuiabano abaixo:

Artur e Cuiabano comemoram gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Veja o vídeo abaixo e a reação da web

Como foi o jogo entre Botafogo e Grêmio

O Botafogo precisou de poucos minutos para estabelecer o controle do jogo e construir o resultado diante do Grêmio. Amparado pelo mando de campo e diante de um adversário com equipe mista, o time carioca rapidamente impôs ritmo e ocupou o setor ofensivo com frequência. A primeira grande chegada veio aos 15 minutos, quando Savarino acertou o travessão. No rebote, Artur finalizou, Volpi defendeu parcialmente, a bola desviou em Noriega e sobrou para Cuiabano concluir com liberdade.

A postura agressiva do Botafogo não diminuiu após o gol. Quatro minutos mais tarde, a equipe ampliou em jogada que sintetizou a superioridade: Danilo encontrou Artur em profundidade, o atacante superou Gustavo Martins no drible e finalizou para vencer Volpi. Até então, o Imortal não conseguia reagir nem sustentar posse que aliviasse a pressão em Botafogo x Grêmio.

O Botafogo ainda criou outras oportunidades — a principal em finalização de Savarino na rede pelo lado de fora O Grêmio só conseguiu ter a bola e ameaçar próximo ao intervalo, quando André finalizou por cima do gol de Léo Linck aos 37 minutos.

O Imortal voltou para o segundo tempo com outra postura e as entradas de Cristaldo e Pavón nos lugares de Lucas Esteves e Alysson. As mudanças logo fizeram efeito em Botafogo x Grêmio, e André Henrique descontou de cabeça após cruzamento do camisa 7 tricolor logo aos quatro minutos. Aos 12', Cuellar arriscou de fora da área e obrigou Léo Link a fazer grande defesa para evitar o empate.

O Botafogo teve a oportunidade de ampliar o placar contra o Grêmio aos 17 minutos tirada de suas mãos. Artur recebeu lançamento, driblou dois e serviu Savarino, que caiu na área após trombada com Marcos Rocha. O árbitro assinalou pênalti, mas foi chamado pelo VAR e cancelou a marcação após revisão.

A demora para a anulação do pênalti esfriou a reação do Grêmio. Também lento, o Glorioso chegou bem aos 24', com Arthur Cabral cabeceando por cima do gol, a e Cuiabano infiltrando pela esquerda e batendo para defesa de Volpi aos 37'. Na sequência, o Botafogo chegou ao terceiro: David Ricardo desviou cobrança de escanteio, e Marçal apareceu para ampliar a vantagem.

A situação parecia confortável para os donos da casa, mas o Imortal seguiu acreditando. Pavón, mais uma vez, recebeu na direita e cruzou rasteiro, desta vez para Carlos Vinícius balançar a rede adversária aos 45 minutos da segunda etapa. O Grêmio seguiu pressionando, mas os esforços tricolores, contudo, não foram suficientes para evitar a derrota no Nilton Santos. Grande jogo entre Botafogo e Grêmio.