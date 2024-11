Botafogo empatou sem gols com o Cuiabá pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 09/11/2024 - 18:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo empatou por 0 a 0 com o Cuiabá, nesta terça-feira (5), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de dominar a posse de bola e finalizar mais vezes, a ofensiva alvinegra não conseguiu quebrar a defesa sólida do Auriverde, e acabou sem gols no Nilton Santos. Com o tropeço, a vantagem para o vice-líder Palmeiras cai para quatro pontos.

Como foi a partida?

O Botafogo tomou as rédeas do jogo no primeiro tempo, mas esbarrou em uma defesa bem postada do Cuiabá desde os primeiros minutos. Com dificuldade de quebrar a linha e trocar passes na área adversária, os visitantes chegaram com perigo através dos contra-ataques. Mesmo sem muitos chutes no gol, o Alvinegro finalizou mais vezes, dentre elas, com uma cobrança de escanteio de Almada, que chegou para Savarino chutar, e passou direto por Barboza, que não conseguiu furar o gol de Walter. Já o Dourado, fez o Nilton Santos suspirar quando obrigou Marlon Freitas a tirar uma bola em cima da linha.

Sem grandes emoções, a primeira etapa terminou sem balançar as redes.

O segundo tempo seguiu a escrita do primeiro e se tornou um jogo de intermediária. O Botafogo chutou mais vezes, mas sem sucesso de quebrar a linha de marcação. Para tentar abrir o placar, Artur Jorge fez mudanças e colocou o time para frente. Tirou o meia Almada para a entrada de Júnior Santos, para fazer o quarteto ofensivo com Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino. Apesar de ter finalizado mais vezes, o time da casa seguiu com dificuldades de achar espaços em uma área congestionada, e as tentativas se resumiram em cruzamentos na área. Novamente, sem sucesso. Com o empate, o Glorioso leva um ponto para casa e chega a 68 pontos, quatro a mais que o vice Palmeiras.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo terá cerca de 10 dias de descanso por conta da Data Fifa, e só volta a campo para a partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV, na quarta-feira, dia 20, pela 34ª rodada do Brasileirão. Igor Jesus e Luiz Henrique se juntam à Seleção Brasileira nos próximos dias para os duelos contra Venezuela e Uruguai.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 0 x 0 Cuiabá

33ª rodada do Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 16h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Cartões amarelos: Derik Lacerda, Bruno Alves, Gabriel, Denilson e Ramon (Cuiabá)

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Vitinho (Eduardo), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Almada (Júnior Santos); Savarino (Tiquinho Soares), Luiz Henrique e Jesus.

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alves e Ramon; Filipe Augusto (Gabriel), Denilson e Fernandes;

Lacerda, Clayson (Lucas Mineiro) e Pitta.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cuz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).

