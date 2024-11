IA crava resultados da rodada do Brasileirão e aponta derrota de gigante

Sete jogos movimentam o sábado (9) no Brasileirão (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Sete jogos movimentam o dia neste sábado (9) pelo Brasileirão, e a Meta AI, nova Inteligência Artificial do WhatsApp, palpitou os resultados dos confrontos. O programa projetou vitórias de Corinthians, Botafogo e São Paulo, além de uma derrota do Vasco.

Vitória x Corinthians e Botafogo x Cuiabá abrem o sábado, às 16h30. Quatro jogos ocorrem às 19h: Cruzeiro x Criciúma, Juventude x Bahia, Fortaleza x Vasco, e Atlético-GO x Red Bull Bragantino. Às 21h30, São Paulo x Athletico Paranaense fecham o dia.

Confira os palpites da Meta AI na rodada do Brasileirão:

Vitória 1 x 2 Corinthians

Botafogo 3 x 0 Cuiabá

Cruzeiro 1 x 1 Criciúma

Juventude 1 x 2 Bahia

Fortaleza 2 x 0 Vasco

Atlético GO 1 x 2 Red Bull Bragantino

São Paulo 1 x 0 Athletico-PR

No domingo não acontecem jogos do Brasileirão por conta da segunda partida da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV. No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, no Maracanã. Os clubes voltam a se enfrentar para fechar a rodada 33 do campeonato, na próxima quarta-feira (13).

Brasileirão em reta final

O Botafogo lidera o Brasileirão, com 67 pontos, seguido por Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo e São Paulo. De olho em um possível G9, ainda brigam por vagas na Libertadores Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético-MG.

Athletico Paranaense (34), Juventude (34), Cuiabá (28) e Atlético-GO (25) compõem a zona de rebaixamento. Grêmio, Vitória, Corinthians, Fluminense, Criciúma e Red Bull Bragantino ainda não afastaram as chances de queda.