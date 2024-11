Marlon Freitas, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 16:04 • Rio de Janeiro

Nesta semana, um comentário em uma publicação fixada no perfil de Marlon Freitas se tornou assunto nas redes sociais. Apesar da foto ser da última temporada, o comentário da mãe do jogador viralizou entre os torcedores do Botafogo.

Na publicação, o jogador está posando em uma foto oficial com a camisa do Glorioso, e um dos comentários mais curtidos é o da mãe do capitão da equipe o elogiando.

– Lindo da mamãe

Torcedores notaram o comentário e repercutiram com bom humor. Confira as reações:

Números de Marlon Freitas no Brasileirão 2024

⚔️ 27 jogos (23 titular)

🅰️ 5 assistências (!)

🔑 34 passes decisivos

✅ 88% acerto no passe (!)

↗️ 72% acerto no passe longo (!)

🆚 36 desarmes

Não é exagero dizer que Marlon Freitas é um dos melhores volantes em atividade no futebol brasileiro atualmente. Sendo um dos jogadores mais constantes do Glorioso em 2024, o camisa 17 caiu nas graças da torcida e é peça inquestionável na time titular. O principal ponto para essa volta por cima está na mentalidade vencedora trabalhada pela comissão técnica.

Hoje, o Alvinegro é líder isolado do Brasileirão e finalista da Libertadores, podendo conquistar as duas taças em um período de semanas. E não há ninguém que mereça mais ser consagrado com essas taças do que Marlon Freitas.

