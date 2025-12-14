A voz da torcida: quem deve sair e quem deve ficar no Atlético-MG para 2026?

Para a próxima temporada, o Atlético já iniciou um amplo processo de reformulação no elenco, que deve incluir a chegada de novos reforços e a saída de nomes conhecidos. O Lance! ouviu a Massa Atleticana para entender a percepção da torcida sobre quem merece permanecer no clube e quem deveria buscar novos rumos no futebol.

Para a próxima temporada, o Atlético já iniciou um amplo processo de reformulação no elenco, que deve incluir a chegada de novos reforços e a saída de nomes conhecidos. O Lance! ouviu a Massa Atleticana para entender a percepção da torcida sobre quem merece permanecer no clube e quem deveria buscar novos rumos no futebol.

Essencial para o Atlético, a massa não abre mão

A permanência no Atlético desperta percepções diversas entre a massa atleticana. De modo geral, são mais bem avaliados os jogadores que tiveram boas temporadas individuais, mesmo em meio a um desempenho coletivo abaixo do esperado. Por outro lado, atletas já consolidados no futebol, mas que por diferentes motivos tiveram um ano ruim ou aquém do esperado, acabaram gerando debates e opiniões divergentes sobre seu futuro no Galo.

Entre os jogadores mais citados e defendidos de forma enfática quanto à permanência, destaca-se Éverson. A totalidade dos entrevistados manifestou apoio à continuidade do goleiro no clube, apontando-o como um dos melhores do país em sua posição e afirmando que ele merece, inclusive, uma oportunidade na Seleção Brasileira.

Outro nome citado na maioria das respostas foi Lyanco. O zagueiro, que atualmente se recupera de uma grave lesão no tendão de Aquiles, esteve recentemente envolvido em uma polêmica ao discutir com um torcedor durante a final da Copa Sul-Americana.

Ainda assim, o consenso entre a grande maioria dos entrevistados foi de que o jogador errou e precisa reconhecer o equívoco, mas que isso não diminui sua qualidade técnica. "Errou, tem que reconhecer o erro. Mas precisa jogar futebol e trabalhar, pois é um dos melhores zagueiros do país", disse Jonas, torcedor do Galo.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Outro jogador que é unânime entre a torcida é o volante Alan Franco. Polivalente, o atleta já desempenhou funções em diversas posições do meio-campo, na ala direita e até como zagueiro. Seu desempenho e versatilidade foram amplamente reconhecidos pela massa atleticana, que não abre mão de sua permanência no time. Assim como Sampaoli, a torcida vê Alan Franco como um pilar fundamental da equipe.

O principal jogador que gerou divergências entre a torcida foi Hulk. A maior parte dos atleticanos se mostrou favorável à permanência do atacante no Galo, destacando que, mesmo com a idade avançada e uma temporada abaixo do esperado, ele segue sendo um jogador muito importante e capaz de decidir partidas. "É o nosso ídolo. Apesar da idade, continua entregando boas atuações e segue como a principal referência do elenco", afirmou André.

Por outro lado, uma parcela menor da torcida acredita que o ciclo de Hulk no Atlético pode estar chegando ao fim. Esses torcedores reconhecem toda a idolatria construída pelo jogador no clube, mas defendem que ciclos se encerram naturalmente no futebol. Entre os argumentos citados está a ideia de "sair em alta", preservando a imagem e a história vitoriosa do atacante no Galo, além da necessidade de renovação do elenco e de novas lideranças para a sequência do projeto esportivo.

Confira a lista dos jogadores mais citados para permanecer no Galo:

1- Éverson

2-Lyanco

3-Alan Franco

4- Hulk

5- Alexsander

Fim do ciclo no Galo

Na visão dos torcedores, o elenco atleticano precisa passar por uma reformulação urgente. Diante disso, diversos nomes foram apontados como possíveis saídas do clube, em sua maioria por consenso da massa. As críticas se concentram principalmente em questões técnicas e no fato de esses jogadores não terem entregado o desempenho esperado com a camisa do Galo.

O nome mais citado pelos torcedores como opção para deixar o Galo foi Gabriel Menino. O jogador, que chegou ao clube no fim do ano passado como parte da negociação envolvendo Paulinho e o Palmeiras, não conseguiu agradar a massa atleticana e foi bastante criticado pelas atuações ao longo da temporada: "Sempre que entra não demonstra vontade; parece não querer ficar aqui", comentou Pedro.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Outro jogador bastante criticado e cuja permanência no Galo não é mais vista com bons olhos pela torcida, é Biel. Emprestado pelo Sporting, o atleta teve poucas oportunidades ao longo da temporada e não conseguiu apresentar um bom desempenho. Além disso, acabou ficando marcado negativamente pelo gol perdido na final da Copa Sul-Americana, lance que poderia ter garantido o título ao Atlético.

Além deles, outros nomes também foram lembrados pela torcida como possíveis saídas do Galo: Junior Santos, Rony e Fausto Vera. As críticas a esses jogadores foram similares, nenhum deles conseguiu demonstrar o rendimento esperado com a camisa alvinegra. A principal justificativa para a insatisfação foi a falta de consistência nas atuações, o que comprometeu sua permanência no elenco, já que não entregaram o desempenho necessário para justificar a continuidade no time.

Os mais criticados e citados pela massa atleticana:

1- Gabriel Menino

2- Biel

3- Rony

4- Junior Santos

5-Fausto Vera