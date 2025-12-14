A corrida contra o tempo do Internacional

Deste domingo (14) até o final de semana de começo do Campeonato Gaúcho, em 10 e 11 de janeiro, são 27 dias. Por isso, o Internacional corre contra o tempo para fechar o mais breve possível o técnico e os demais integrantes do comando do Departamento de Futebol. Até o momento, somente Abel Braga foi confirmado como diretor técnico, o que aconteceu na sexta-feira (14). Ele e o presidente Alessandro Barcellos trabalham para encontrar o nome que irá ficar na casamata colorada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ainda sem saber o dia, se no sábado ou no domingo, o Alvirrubro estreia no Gauchão contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio. Vale lembrar que a primeira rodada do Brasileirão está agendada para 18 dias depois.

A corrida contra o tempo

Os primeiras passos da corrida contra o tempo já foram dados. O ex-técnico e agora dirigente Abel Braga já confirmou contato com Tite. Com passagem recente pelo Flamengo e com duas Copas do Mundo no currículo (2018 e 2022), o treinador é o sonho dos gabinetes do Beira-Rio. O clube espera para esta segunda-feira (15) uma resposta definitiva.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, porém, Abelão admitiu garimpar o mercado atrás de alternativas caso o campeão da Sul-Americana de 2008 com o Inter não aceite a proposta. Pelo menos outro brasileiro – o nome seria Odair Hellmann – e dois estrangeiros estariam no radar do agora dirigente.

O Lance! havia apurado na sexta (12) que a conversa com Tite foi em tom de consulta. Abel queria saber se o gaúcho de Caxias do Sul toparia um projeto menos ambicioso do que os últimos. A sinalização de que iria pensar animou os bastidores colorados, por isso a espera de um sim – ou um não – definitivo.

continua após a publicidade

Outros nomes na mesa

Abel admitiu no programa Jogo Aberto, da Band SP, que outro técnico brasileiro também foi consultado. O diretor técnico não revelou quem. Dois nomes foram citados nos bastidores da avenida Padre Cacique: Mozart, campeão da Série B com o Coritiba, e Odair Hellmann, vice com o Athlético-PR.

O diretor informou também que dois estrangeiros podem entrar na pauta. Pelo que o Lance! ficou sabendo Martín Palermo, que saiu do Fortaleza, teve poderia ser um deles. No entanto, o argentino negocia com o Remo, que subiu para a Série A.

Em paralelo, o presidente Alessandro Barcellos corre contra o tempo para achar um diretor executivo. Na coletiva que deu na sexta, disse que as duas buscas estão sendo trabalhadas concomitantemente. A necessidade para definir o técnico, contudo, independe dessa contratação. E assim, a corrida contra o tempo continua. E segunda, serão 26 dias até o começo do Gauchão.