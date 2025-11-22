Botafogo e Grêmio têm escalações definidas com mudanças

Botafogo e Grêmio definiram as escalações para o duelo deste sábado (22), no Estádio Nilton Santos, válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), e ambas equipes precisaram promover mudanças nos times titulares.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Glorioso tem desfalques importantes para a partida. Sem Alex Telles (suspenso) e Santi Rodríguez (lesionado), o técnico Davide Ancelotti escolheu Cuiabano e Joaquín Correa — recuperado de dores musculares — para assumirem as vagas na lateral esquerda e no ataque.

A grande novidade, contudo, é a entrada do jovem panamenho Kadir. O centroavante de 18 anos recebe oportunidades entre os titulares após comandar a virada sobre o Sport na última terça-feira (18) com dois gols. Ele substitui Chris Ramos, que deixou o duelo com o Leão da Ilha com dores.

continua após a publicidade

Desta forma, a escalação do Botafogo tem: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Joaquín Correa, Artur e Kadir.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Escalação do Botafogo para enfrentar o Grêmio (Foto: Divulgação / Botafogo)

O Grêmio, por sua vez, tem a volta do zagueiro Erick Noriega, que serviu a seleção do Peru durante a Data Fifa e não atuou na vitória sobre o Vasco; Wagner Leonardo cumpre suspensão. Quem também retorna ao time é Edenilson, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no meio de semana.

continua após a publicidade

Mano Menezes, porém, não conta com Arthur e Amuzu, preservados por conta do gramado sintético. Cuellar ganha chance no meio-campo, enquanto Alysson entra no ataque, que também terá André Henrique. Carlos Vinícius começa entre os reservas.

Assim, o Grêmio definiu a escalação com: Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Gustavo Martins, Lucas Esteves e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson e André Henrique.