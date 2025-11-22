Botafogo e Grêmio têm escalações definidas com mudanças
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão, no estádio Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Grêmio definiram as escalações para o duelo deste sábado (22), no Estádio Nilton Santos, válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), e ambas equipes precisaram promover mudanças nos times titulares.
Relacionadas
- Onde Assistir
Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir21/11/2025
- Botafogo
Botafogo encara o Grêmio por classificação antecipada à Libertadores 2026
Botafogo22/11/2025
- Botafogo
Pressionado na tabela, Botafogo tenta evitar ‘ansiedade’ no Brasileirão
Botafogo21/11/2025
➡️ Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
O Glorioso tem desfalques importantes para a partida. Sem Alex Telles (suspenso) e Santi Rodríguez (lesionado), o técnico Davide Ancelotti escolheu Cuiabano e Joaquín Correa — recuperado de dores musculares — para assumirem as vagas na lateral esquerda e no ataque.
A grande novidade, contudo, é a entrada do jovem panamenho Kadir. O centroavante de 18 anos recebe oportunidades entre os titulares após comandar a virada sobre o Sport na última terça-feira (18) com dois gols. Ele substitui Chris Ramos, que deixou o duelo com o Leão da Ilha com dores.
Desta forma, a escalação do Botafogo tem: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Joaquín Correa, Artur e Kadir.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo
O Grêmio, por sua vez, tem a volta do zagueiro Erick Noriega, que serviu a seleção do Peru durante a Data Fifa e não atuou na vitória sobre o Vasco; Wagner Leonardo cumpre suspensão. Quem também retorna ao time é Edenilson, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no meio de semana.
Mano Menezes, porém, não conta com Arthur e Amuzu, preservados por conta do gramado sintético. Cuellar ganha chance no meio-campo, enquanto Alysson entra no ataque, que também terá André Henrique. Carlos Vinícius começa entre os reservas.
Assim, o Grêmio definiu a escalação com: Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Gustavo Martins, Lucas Esteves e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson e André Henrique.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias