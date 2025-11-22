Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Bahia está pronto para enfrentar o Vasco, em duelo marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni tem retornos importantes no time, mas um novo desfalque pode causar prejuízo no sistema defensivo.

O zagueiro titular David Duarte sentiu dores na coxa na partida da última quinta-feira, contra o Fortaleza, e ficou em tratamento no departamento médico do Bahia durante o treino deste sábado ao lado do atacante Sanabria, que só volta no ano que vem devido a uma lesão no joelho.

Desse modo, Kanu e Gabriel Xavier são os favoritos para assumir a posição caso David Duarte, de fato, não tenha condições de jogo. Xavier, inclusive, voltou a treinar normalmente depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha.

Quem também volta ao time é o meia Michel Araújo, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza e pode beliscar uma vaga na equipe titular.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Vasco é a seguinte: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Erick (Michel Araújo); Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Kanu e Gilberto trabalham com bola no CT Evaristo de Macedo; veja acima a provável escalação contra o Vasco (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assistirem vídeos com erros e acertos da partida contra o Fortaleza e informações sobre o Vasco, os atletas fizeram uma ativação com bola em um dos campos do CT Evaristo de Macedo. Em seguida, Rogério Ceni comandou um trabalho de disputa de bola em campo reduzido e, por fim, aplicou um treino tático.

BAHIA X VASCO

35ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Vasco: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP).