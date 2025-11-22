menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Com novidade importante, Atlético-MG está escalado para final da Sul-Americana; veja

Alan Franco está confirmado no time titular do Galo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 22/11/2025
16:01
Atlético-MG está escalado para encarar o Lanús, na final da Sula. (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético-MG enfrenta o Lanús neste sábado (22), a partir das 17h (de Brasília), em partida válida pela final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e conta com transmissão da SBT (TV aberta), da ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O Galo, comandado por Jorge Sampaoli, entra em campo com Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Arana e Dudu; Hulk e Rony.

A novidade é Alan Franco, que era dúvida para a partida. O volante passou por tratamento intensivo no departamento médico do Atlético após sentir dores no quadril em amistoso da seleção equatoriana contra a Nova Zelândia, na última terça. 

Alan Franco atuando pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Já o Lanús terá Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

➡️ Presidente do Lanús destaca mobilização em Assunção contra Atlético-MG: 'Grande convocação'

Treinador do Lanús, Mauricio Pellegrino em coletiva de imprensa antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-MG (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
LANÚS X ATLÉTICO-MG

  1. Final - Copa Sul-Americana
  2. 📆 Data e horário: sábado (22) às 17h (horário de Brasília)
  3. 📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai
  4. 👁️ Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+
  5. 🟨 Arbitragem: Piero Maza (CHI)
  6. 🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
  7. 📺 VAR: Juan Lara (CHI)

Lanús (Técnico: Maurício Pellegrino)
Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Arana e Dudu; Hulk e Rony

