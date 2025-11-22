Com novidade importante, Atlético-MG está escalado para final da Sul-Americana; veja
Alan Franco está confirmado no time titular do Galo
O Atlético-MG enfrenta o Lanús neste sábado (22), a partir das 17h (de Brasília), em partida válida pela final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e conta com transmissão da SBT (TV aberta), da ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).
Atlético Mineiro
Atlético Mineiro
Futebol Internacional
O Galo, comandado por Jorge Sampaoli, entra em campo com Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Arana e Dudu; Hulk e Rony.
A novidade é Alan Franco, que era dúvida para a partida. O volante passou por tratamento intensivo no departamento médico do Atlético após sentir dores no quadril em amistoso da seleção equatoriana contra a Nova Zelândia, na última terça.
Já o Lanús terá Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.
LANÚS X ATLÉTICO-MG
- Final - Copa Sul-Americana
- 📆 Data e horário: sábado (22) às 17h (horário de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai
- 👁️ Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+
- 🟨 Arbitragem: Piero Maza (CHI)
- 🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
- 📺 VAR: Juan Lara (CHI)
Lanús (Técnico: Maurício Pellegrino)
Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard, Arana e Dudu; Hulk e Rony
