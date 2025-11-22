Botafogo encara o Grêmio por classificação antecipada à Libertadores 2026

O Botafogo se vê em cenário favorável na reta final da temporada e, em meio ao embalo dos últimos jogos, a equipe pode alcançar seu objetivo neste sábado, ainda na 35ª rodada. Contra o Grêmio, no Nilton Santos, o Glorioso precisa de uma vitória para garantir, no mínimo, uma vaga nas fases preliminares da Libertadores.

Isso porque a equipe comandada por Davide Ancelotti, com a virada sobre o Sport e os resultados da 34ª rodada, subiu para a quinta colocação e abriu dez pontos de vantagem para o oitavo colocado Bragantino. O G-7 foi aberto, já que Flamengo e Palmeiras decidirão a Libertadores no próximo dia 29, em Lima, no Peru.

Botafogo consegue arrancada, mas liga alerta

Sob o comando do italiano, o Glorioso vive um dos principais recortes. São seis jogos de invencibilidade, com 12 pontos somados em 18 disputados, o que deixou a equipe na quinta colocação, com 55 pontos. Neste momento, o quinto colocado também irá direto à fase de grupos da competição continental.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ao longo da campanha no segundo turno, o Botafogo deixou dúvidas quanto ao desempenho e se teria forças para brigar em cima devido ao alto número de desfalques e um trabalho que não encaixou. Ancelotti ainda deixa lacunas, mas, ao que tudo indica, conseguirá alcançar a meta estabelecida após as eliminações na Libertadores, nas oitavas de final para a LDU, e Vasco, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Para a partida contra o Tricolor Gaúcho, o Botafogo mira a constância. Contra o Sport, a equipe saiu atrás com dois gols de desvantagem, diminuiu ainda no primeiro tempo, mas só foi virar aos 49 da segunda etapa com o jovem Kadir, panamenho de 18 anos oriundo do sub-20.

Davide Ancelotti não terá o lateral-esquerdo Alex Telles, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Cuiabano será o titular. Santi Rodríguez se recupera de dores musculares e Joaquín Correa reaparece no grupo como opção no ataque.