Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Palmeiras

O Fluminense divulgou os jogadores relacionados para enfrentar o Palmeiras pela 35ª rodada do Brasileirão. Com os desfalques previstos na lateral, zaga e meio campo, Zubeldía voltou a relacionar atletas pouco utilizados, como Lezcano e Fuentes.

As ausências para o jogo são Renê, que cumpre suspensão por terceiro amarelo, Ganso, Acosta e Thiago Silva, poupados por controle de carga. A medida foi tomada por conta do desgaste gerado pelo gramado sintético.

Os desfalque criam um mistério acerca da escalação do time. Na lateral esquerda, o treinador argentino falou que estava entre Freytes e Fuentes - tendo ainda Guga como opção. Contudo, sem Thiago Silva, seria arriscado colocar o zagueiro conterrâneo no lugar de Renê, pois atuaria sem nenhum de seus titulares na posição. No meio, a tendência é utilizar a formação com três volantes, com Nonato ou Lima jogando mais avançados.

O Flu entra em campo às 21h30, no Allianz Parque. Em sexto, com 54 pontos, pode subir para quinto se vencer no Allianz Parque e o Botafogo tropeçar contra o Grêmio em partida que acontece às 19h30.

Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Divulgação/Fluminense)

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE - BRASILEIRÃO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

👁️ Onde assistir: Sportv (na TV paga) e Premiere (pay-per-vew);

🟨 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

Escalações de Palmeiras x Fluminense

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Lima); Serna, Canobbio e Everaldo.