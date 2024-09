Botafogo e Fortaleza brigam pelo Brasileirão; relembre reviravoltas históricas

Botafogo e Fortaleza se enfrentaram no domingo (2) pelo Brasileirão (Foto: Pedro Chaves/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Anna Carolina Ramos da Silva , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 03/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Campeonato Brasileiro de 2024 está na 25ª rodada e alguns clubes já estão sendo citados como possíveis campeões. A briga pelo título continua mais viva que nunca, e está bem equilibrada. A diferença entre os clubes do G4 é de apenas seis pontos, assim, a liderança é disputada rodada a rodada e pode mudar a qualquer momento. Relembre as maiores reviravoltas da história do campeonato!

➡️Quais os planos do Botafogo para a Data Fifa?

Na temporada atual, cinco times diferentes assumiram a liderança em algum momento: Athletico Paranaense, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fortaleza e, por fim e até o momento, o Botafogo.

Apesar do Furacão e o Massa Bruta terem caído bastante na tabela, os últimos três permanecem no G4 e apresentam grandes chances de conquistar o título da competição. Além do Palmeiras, que ficou no terceiro lugar após a vitória contra o Athletico Paranaense.

O Flamengo, que esteve na liderança por 10 rodadas, vem de resultados ruins e difíceis, já que nos últimos cinco jogos na competição foram três derrotas, um empate, e apenas uma vitória. O Botafogo, atual líder do Brasileirão, vem de três vitórias (duas goleadas), um empate e uma derrota.

➡️Zubeldía, técnico do São Paulo, é julgado pelo STJD por expulsão em julho

➡️Botafogo negocia a contratação de volante do Grêmio

Na 24ª rodada, o Fortaleza conseguiu feitos inéditos para o clube: a possibilidade de brigar pelo título e a liderança no segundo turno da Série A. Embora tenha perdido a primeira posição para o Botafogo neste domingo (1), o Leão tem ótimo desempenho no Brasileirão e é o líder do segundo turno.

Outros clubes, como o Cruzeiro, São Paulo e Bahia, também surpreenderam nas últimas rodadas e, mesmo ainda considerados "longe" da primeira colocação, podem surpreender na temporada.

Grêmio - 2008

Líder durante 17 rodadas, o Grêmio viu as chances de título do Campeonato Brasileiro de 2008 acabarem com o baixo rendimento no final da temporada. O Imortal chegou a abrir vantagem sobre o Cruzeiro e São Paulo, que estavam em segundo e terceiro respectivamente, mas não conseguiu manter a posição faltando 13 rodadas para acabar. Embora tenha recuperado a liderança depois, quem saiu vitorioso foi o São Paulo, que já havia conquistado o título em 2006 e 2007.

Grêmio no Brasileirão 2008 (Foto: Arquivo)

➡️São Paulo precisa se recuperar de tropeços para sequência de três jogos fora de casa

Palmeiras - 2009

O Palmeiras, assim como o Grêmio de 2008, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro de 2009 por 17 rodadas, mas não sustentou até o final. Na época, o Verdão abriu 10 pontos de vantagem para o Flamengo, que estava na sexta posição. Após um final de torneio ruim, com derrotas para clubes que acabaram caindo pra Série B do ano seguinte, o clube paulista viu a liderança ser tomada pelo São Paulo, e, já no final do campeonato, garantida pelo Rubro-Negro. Assim, o campeão do Brasileirão de 2009 foi o Flamengo e o Palmeiras acabou na quinta posição, fora até da classificação para a Libertadores.

Palmeiras liderou boa parte do Brasileirão de 2009 (Foto: Reginaldo Castro)

Atlético Mineiro - 2012

Após início forte, ao acumular 42 pontos no primeiro turno, o Atlético-MG liderou o Campeonato Brasileiro de 2012 da sétima a 21ª rodada, mas logo viu o topo da tabela se distanciar. O Fluminense surpreendeu no segundo turno e desbancou o Galo, que era liderado por Ronaldinho Gaúcho e foi campeão da Libertadores de 2013. O Tricolor, liderado por Fred, assumiu a primeira colocação na 22ª rodada e não saiu mais. Assim, o clube mineiro terminou em segundo lugar, com cinco pontos a menos do líder.

Atlético Mineiro e Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2012 (Foto: Paulo Sérgio/Lancepress!)

➡️Gols e melhores momentos da vitória do Fluminense sobre o São Paulo pelo Brasileirão

Internacional - 2020

O Campeonato Brasileiro de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19, e a disputa acirrada entre Internacional e São Paulo no segundo turno do torneio, apesar do campeão não ter sido nenhum dos dois clubes. Durante a primeira fase, o Internacional assumiu a liderança por 10 rodadas, "revezando" com o Galo.

Na 23ª rodada, o protagonismo mudou e o São Paulo chegou ao topo da tabela, e permaneceu por mais oito jogos, quando finalmente o Colorado voltou a assumir o posto. Assim, o clube sulista se manteve, e a possibilidade de título era uma realidade até a última rodada. Apesar de o Flamengo liderar o campeonato, a derrota para o São Paulo na última rodada deixou o título ao alcance do Internacional, que só precisava vencer o Corinthians para quebrar um jejum de 41 anos e conquistar o Brasileirão.

No entanto, o goleiro do Corinthians teve uma atuação decisiva, e o jogo terminou sem gols, garantindo o título de 2020 para o Flamengo. O Internacional terminou em segundo lugar, apenas um ponto atrás do campeão.

Internacional e Flamengo se enfrentando no Brasileirão 2020 (Foto: Arquivo Lance!)

➡️Rafael Paiva comemora evolução do Vasco na temporada: ‘Estamos conquistando coisas grandes’

Botafogo - 2023

A maior reviravolta do Campeonato Brasileiro aconteceu na temporada de 2023, na disputa entre Botafogo e Palmeiras. Após assumir a liderança na terceira rodada, o Glorioso fez uma das melhores campanhas de primeiro turno já vistas e dominou a primeira posição pelo total de 30 jogos.

Assim, o clube carioca era considerado o grande campeão e muitos torcedores já estavam comemorando o título, que viria após 28 anos. No entanto, o segundo turno do torneio marcou a grande queda de rendimento do Alvinegro, que não sustentou a vantagem, mesmo ao conseguir 13 pontos de diferença do líder ao vice-líder.

Vale lembrar que a grande vantagem não é uma surpresa na história dos pontos corridos, mas ao atingir tamanha abertura de pontuação entre as posições, um clube jamais havia perdido o título do campeonato, como aconteceu com o Botafogo. Assim, Palmeiras conquistou a liderança faltando apenas cinco jogos para o fim, e não saiu mais do topo, conquistando o campeonato pela segunda vez consecutiva.