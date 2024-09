Rafael Paiva comemora evolução do Vasco na temporada: ‘Estamos conquistando coisas grandes’

Rafael Paiva comemora triunfo do Vasco. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 21:47 • Rio de Janeiro

O Vasco bateu o Vitória por 1 a 0 no Barradão, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Apesar da dificuldade de marcação no primeiro tempo, o Gigante da Colina respondeu às mudanças de Rafael Paiva no intervalo venceu o jogo com gol do zagueiro João Victor, após cobrança de escanteio perfeita de Dimitri Payet, que entrou no intervalo.

Com o resultado, o Vasco chega a 34 pontos na tabela, na oitava colocação. A sequência invicta de oito jogos coloca o time em posição para sonhar mais alto na tabela, e após o jogo, o treinador do Gigante da Colina elogiou a evolução do elenco na temporada. Para Paiva, deixar de sofrer gols no final das partidas é um dos pontos cruciais.

-A equipe tem amadurecido em todos os sentidos. Esse também é um aspecto que temos evoluído (não sofrer no fim), pelos gols que sofremos em alguns jogos. E tudo isso faz a gente evoluir. Esse também era um. Lógico que queríamos buscar o próximo gol para estar cada vez mais próximo da vitória, mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido fundamental.

O treinador destacou a coesão do grupo vascaíno e manteve as expectativas altas com o restante de 2024: o time segue na briga pela Copa do Brasil e saiu na frente no confronto com o Athletico, pelas quartas de final.

-Acreditamos muito no que a gente tem, e temos que acreditar porque eles têm dado resposta. Temos que dar o voto de confiança porque estamos conquistando coisas grandes. Estamos no oitavo jogo sem perder e nos últimos seis jogos são cinco vitórias. Então temos que dar os parabéns ao grupo e vamos tentar melhorar sempre com o que temos na mão.

O resultado em Salvador foi crucial para as pretensões do Gigante da Colina, que encurtou a distância para o G6 em um ponto. Agora, o time de João Victor e Rafael Paiva descansa durante a Data Fifa e volta aos gramados no próximo dia 11, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.