Veja o gol em Botafogo x Barcelona-EQU: Glorioso sai atrás no placar
Equipes disputam vaga na fase de grupos da Libertadores
O primeiro tempo do confronto entre Botafogo e Barcelona-EQU, desta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da 3ª fase das Eliminatórias da Copa Libertadores, começou agitado. Aos sete minutos, a equipe equatoriana surpreendeu o Glorioso e abriu o placar.
O lance fugiu do panorama inicial da partida, onde o Botafogo pressionava o adversário e flertava com o gol. Apesar disso, foi o Barcelona de Guayaquil que tirou o zero do placar. Tudo começou por meio de um lançamento em direção ao meia Joao Rojas.
Com poucos toques na bola, o jogador do clube equatoriano cruzou a bola na área do Glorioso, e lá estava Martínez. O atacante escorou a bola para trás na direção de Céliz, que chutou de primeira para surpreender o goleiro Léo Linck.
O arqueiro do Botafogo chegou a tocar na bola, mas não conseguiu realizar a defesa. Veja o lance abaixo:
