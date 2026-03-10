menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Veja o gol em Botafogo x Barcelona-EQU: Glorioso sai atrás no placar

Equipes disputam vaga na fase de grupos da Libertadores

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
21:56
Botafogo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa Libertadores (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraBotafogo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa Libertadores (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro tempo do confronto entre Botafogo e Barcelona-EQU, desta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da 3ª fase das Eliminatórias da Copa Libertadores, começou agitado. Aos sete minutos, a equipe equatoriana surpreendeu o Glorioso e abriu o placar.

continua após a publicidade

➡️ Mosaico em Botafogo x Barcelona-EQU divide opiniões: 'Prometeram'

O lance fugiu do panorama inicial da partida, onde o Botafogo pressionava o adversário e flertava com o gol. Apesar disso, foi o Barcelona de Guayaquil que tirou o zero do placar. Tudo começou por meio de um lançamento em direção ao meia Joao Rojas.

Com poucos toques na bola, o jogador do clube equatoriano cruzou a bola na área do Glorioso, e lá estava Martínez. O atacante escorou a bola para trás na direção de Céliz, que chutou de primeira para surpreender o goleiro Léo Linck.

continua após a publicidade

O arqueiro do Botafogo chegou a tocar na bola, mas não conseguiu realizar a defesa. Veja o lance abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em Botafogo x Barcelona-EQU! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias