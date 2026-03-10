Torcedores apontam culpado por gol em Botafogo x Barcelona-EQU: 'Incrível'
Equipes disputam vaga na fase de grupos da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo saiu atrás do placar no confronto contra o Barcelona-EQU, desta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pela 3ª fase das Eliminatórias da Copa Libertadores. Diante do cenário, torcedores do Glorioso não perdoaram a ação do goleiro Léo Linck na jogada.
Mosaico em Botafogo x Barcelona-EQU divide opiniões: ‘Prometeram’
Fora de Campo
Botafogo mantém escalação para decisão pela Libertadores com o Barcelona-EQU; veja
Botafogo
Zinho projeta Botafogo x Barcelona-EQU, pela Libertadores: ‘Grande chance’
Fora de Campo
➡️ Mosaico em Botafogo x Barcelona-EQU divide opiniões: 'Prometeram'
Tudo começou por meio de um lançamento em direção ao meia Joao Rojas. Com poucos toques na bola, o jogador do clube equatoriano cruzou a bola na área do Glorioso, e lá estava Martínez. O atacante escorou a bola para trás na direção de Céliz, que chutou de primeira para surpreender o goleiro Léo Linck.
O arqueiro do Botafogo chegou a tocar na bola, mas não conseguiu realizar a defesa. A ação foi alvo de críticas por parte dos torcedores do Alvinegro, que consideraram a finalização como defensável. Veja a reação abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em Botafogo x Barcelona-EQU! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias