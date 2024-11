Botafogo cobra explicações da fábrica por atraso no abastecimento de uniformes

Jogadores do Botafogo celebram classificação à final da Libertadores, no Estádio Centenário (Eitan Abramovich/AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 05/11/2024 - 18:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Finalista da Libertadores pela primeira vez em sua história, o Botafogo tem convivido com euforia da torcida e muita procura por uniformes nas lojas oficiais. Entretanto, os alvinegros têm se deparado falta de abastecimento de produtos e com grades quebradas, o que tem gerado críticas.

A reportagem apurou que a Diretoria do Botafogo está "profundamente incomodada" com a falta de produtos e cobrou explicações dos responsáveis pela produção nas fábricas, ameaçando ativar cláusulas contratuais caso o problema não seja solucionado com brevidade. Os responsáveis pela cadeia de produção informaram o clube que novas remessas estão a caminho e a tendência é que a venda seja restabelecida nas próximas semanas.

O Botafogo já comercializou mais de 140 mil camisas Reebok nesta temporada. O recorde histórico é da temporada passada com 82 mil camisas. O Lance! entrou em contato com a fornecedora do material esportivo, mas não obteve respostas até o momento da publicação da matéria.