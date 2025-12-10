Botafogo volta a apostar em promessa uruguaia; compare números

O Botafogo negocia a contratação do ponta uruguaio Lucas Villalba, do Nacional, de 24 anos. Em janelas recentes, o clube também apostou em jovens do país para o setor ofensivo: Diego Hernández e Santi Rodríguez. Diferente das apostas anteriores, o novo alvo não se destacou tanto pelo refino técnico, mas sim pela velocidade. Por isso, desempenha bem em campo aberto e é ótima válvula de escape para contra-ataques. É destro, mede 1,82m e atua pelo lado direito.

continua após a publicidade

Lucas Villalba é abraçado por Romero em jogo entre Nacional e Bahia na Arena Fonte Nova pela Libertadores (Foto: Marcio Roberto / Aência F8 / Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Campeão uruguaio com o Nacional, Villalba viveu temporada de altos e baixos. Começou o ano muito bem e teve destaque em dois jogos contra equipes brasileiras. Pela fase de grupos da Libertadores, deu uma assistência contra o Internacional e duas contra o Bahia, em duelos disputados no Brasil. No entanto, caiu de produção e até perdeu o posto de titular absoluto. Foi convocado uma vez para a Celeste, em setembro de 2024, mas não voltou a receber oportunidades.

As características são diferentes de Diego Hernández, que chegou ao Botafogo em julho de 2023. O meia-atacante chamava atenção pela técnica e finalização, mas pecava na parte física. Na época, o Alvinegro pagou 2,2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões) ao Montevideo Wanderers pela promessa, que era titular absoluta em seu clube, de menos expressão que o Nacional, e vinha de convocações para a seleção uruguaia. O jogador passou os últimos meses emprestado ao Remo, com o qual conseguiu o acesso da Série B à elite do Brasileirão. Seu futuro é incerto.

continua após a publicidade

Já no início deste ano, o clube pagou US$ 17 milhões (cerca de R$ 97,1 milhões) para contratar Santi Rodríguez junto ao New York City, dos Estados Unidos. O meia chegou ao Botafogo com mais status, até por ter vivido longa experiência fora do Uruguai. Cresceu de desempenho durante a temporada, conforme começou a se adaptar ao futebol brasileiro, e a expectativa é de um 2026 melhor.

➡️ Botafogo tem boas notícias no elenco de olho em 2026 competitivo

Números do trio em suas últimas temporadas no Uruguai

Lucas Villalba (Nacional), 24 anos - 2025

43 jogos, quatro gols e nove assistências

Total no Uruguai: 107 jogos, 13 gols e 20 assistências

Diego Hernández (Wanderes), 22 anos - 2022

38 jogos, quatro gols e sete assistências

Total no Uruguai: 94 jogos, 13 gols e 14 assistências

Santi Rodríguez (Nacional), 20 anos - 2020

24 jogos, sete gols e cinco assistências

Total no Uruguai: 62 jogos, 14 gols e 16 assistências

Além dos atletas do setor ofensivo, o Botafogo buscou o lateral Mateo Ponte, outra promessa uruguaia, nos últimos anos. Atento ao mercado do país vizinho, o Alvinegro procura replicar o sucesso de jogadores que chegaram jovens ao Brasil e se estabeleceram como figuras importantes, como Arrascaeta (Flamengo), Piquerez (Palmeiras) e Canobbio (Fluminense). Atualmente, são 31 representantes do Uruguai na Série A do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo é condenado a pagar dívida milionária por Almada e corre risco de transfer ban

Botafogo perto de Villalba

A oferta enviada pela SAF de John Textor ao Nacional foi aceita. Os clubes aguardavam um terceiro envolvido, o Montevideo City Torque, ex-time de Villalba, que tinha prioridade para cobertura de propostas. O prazo de cinco dias para a equipe se posicionar sobre o interesse de igualar a oferta expirou nessa terça-feira (9), sem sinalização, deixando o caminho aberto para o Alvinegro. O vínculo, caso o acordo seja firmado, será de quatro temporadas.