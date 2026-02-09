Aposta de Vojvoda, Nadson celebra estreia como profissional no Santos: 'Realização de um sonho'
Atacante de 17 anos fez sua estreia neste final de semana, contra o Noroeste, pelo Paulistão
O atacante Nadson, de 17 anos, viveu uma noite especial no último domingo (8), quando foi uma das apostas do técnico Juan Pablo Vojvoda ao estrear na equipe principal do Santos, na vitória sobre o Noroeste, pelo Paulistão. O jovem é das categorias de base do Peixe e celebrou o momento importante de sua carreira.
- Um dos dias mais especiais da minha vida. Fazer minha estreia como profissional pelo Santos é a realização de um sonho. Uma conquista construída com muito trabalho, fé e o apoio incondicional da minha família, que sempre esteve comigo em cada passo. Seguimos com os pés no chão, focados em evoluir e buscar ainda mais - escreveu o jovem em suas redes sociais.
Em 2026, Nadson disputou e foi destaque do Santos na Copinha. Em cinco jogos, foi um gol e uma assistência no torneio em que o Peixe parou nas oitavas de final. A estreia como profissional aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando entrou na vaga de Miguelito e ficou em campo por pouco tempo.
Nadson assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos no ano passado, com vínculo até 23 de janeiro de 2028. O atacante está no clube paulista desde 2019, quando ainda estava no Sub-11.
O próximo jogo do Peixe será nesta quinta-feira (12), contra o Athletico, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos busca sua primeira vitória no Nacional, já que até aqui foi uma derrota e um empate no Nacional.
