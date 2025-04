Benja dispara contra erros de arbitragem e cobra mudanças no futebol brasileiro

As duas primeiras rodadas do Brasileirão levantaram discussões que chamaram a atenção para além do futebol jogado em campo. As atuações da arbitragem em diferentes jogos foram motivos de críticas de atletas, clubes e imprensa, principalmente por lances capitais com a atuação do VAR.

continua após a publicidade

➡️ Benja crava nome ideal para assumir a Seleção Brasileira: ‘Estilo que o torcedor gosta’

Em conversa com o Lance!, o jornalista Benjamin Back, conhecido como Benja, disparou contra os problemas recorrentes envolvendo os árbitros do país.

- Os clubes não têm interesse. Arbitragem brasileira é um desastre. Eu não tenho a menor dúvida que pra mim é o pior do planeta. Acho que ninguém tem uma arbitragem tão ruim pra gente - afirmou o comunicador.

continua após a publicidade

Benja citou os casos da atuação dos árbitros nos jogos de Sport e Palmeiras e Santos e Bahia. Em um deles, o VAR não acionou o juiz no campo para discutir uma penalidade assinalada em Raphael Veiga, enquanto o duelo na Vila Belmiro teve uma bola no rosto do atleta tricolor e o VAR insistiu em chamar o árbitro para analisar o lance.

- Eu tava assistindo Santos e Bahia, cara. O juiz está a um metro do lance. A bola bate na cara e o VAR fez questão de chamar ele. O pênalti no Raphael Veiga… Gente, pelo amor de Deus. Não são lances “wow!” - completou Benja.

continua após a publicidade

Jornalista vê clubes omissos na relação com a arbitragem no futebol brasileiro. (Foto: Reprodução / SBT)

Para o jornalista, o futebol brasileiro passa por um momento muito difícil quanto a atuação dos árbitros, principalmente pelos clubes não se preocuparem em resolver a situação. Em sua opinião, as falhas no apito são convenientes para as equipes no país.

- Você quer saber? Eu acho que eu nunca falei isso. Pensei nisso agora. Eu acho que tudo isso convém aos clubes. Para eles é uma maravilha. Porque você sempre vai usar isso como álibi para tirar o seu da reta. Porque se o seu time perde, não é porque o time é ruim, não é porque você contratou mal, não é porque você não está pagando o salário… é por causa do árbitro. Eu acho que convém, sim. Há quantos anos a arbitragem brasileira é uma desgraça? E ela só piora. O que foi feito pra melhorar? Nada. - disparou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Arbitragem não busca soluções

Apesar dos problemas citados, Benjamin Back ressalta que o desempenho poderia ser muito melhor devido à estrutura que está à disposição da comissão de arbitragem da CBF.

Algumas coisas me chamam muito a atenção. Porque você tem tecnologia, cara. Você tem mais três, quatro, cinco caras [na arbitragem]. Parece uma reunião da ONU se encontrando para decidir alguma coisa. Como não é a pior do planeta? - disse.

Pouco antes das polêmicas de arbitragem na rodada do Brasileirão, a CBF emitiu um ofício anunciado a proibição do ato de “subir na bola”, usado como jogadores como uma espécie de recurso técnico e provocação dentro de campo. As críticas do público à entidade surgiram acusando que ela não estaria preocupada com os assuntos verdadeiramente importante no futebol brasileiro.