Algoz do Corinthians, técnico do Barcelona-EQU chama atenção com novo traje

Técnico do Barcelona-EQU, Segundo Castillo surgiu com um novo traje nesta terça-feira (8), em jogo contra o River Plate-ARG. Algoz do Corinthians na Pré-Libertadores, o treinador chamou atenção com terno e colete rosa, além de uma gravata borboleta e calça na mesma cor. O estilo do professor viralizou nas redes sociais.

Corinthians x Barcelona de Guayaquil

Em março, o Barcelona de Guayaquil venceu o primeiro confronto entre as equipes, por 3 a 0, no Equador. No jogo de volta, o Corinthians triunfou por 2 a 0, na Neo Química Arena, mas o resultado não foi suficiente para reverter a desvantagem de três gols no placar.

Classificado para a fase de grupos, o clube equatoriano entrou no grupo B, ao lado de River Plate, Independiente del Valle-EQU e Universitario-PER. O Corinthians, por sua vez, joga a Sul-Americana, no grupo de Huracán-ARG, América de Cali-COL e Racing-URU.

