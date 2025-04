Narração de Tiago Leifert é criticada em América de Cali x Corinthians; veja

Narrador do SBT, Tiago Leifert comanda o jogo entre América de Cali-COL e Corinthians, na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (8). A narração pouco entusiasmada do jornalista no gol da equipe colombiana, marcado por Luis Ramos, chamou atenção nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Gol dos caras, Ramos. Gol dos caras. Mauro Beting, gol dos caras - narrou Tiago.

A narração de Leifert viralizou nas redes sociais e gerou críticas. O locutor comanda o segundo jogo no dia, tendo narrado a vitória do Arsenal sobre o Real Madrid mais cedo, na Champions. O profissional foi contratado para substituir Cléber Machado, que hoje atua na Record.

Como foi América de Cali x Corinthians?

Com o time alternativo, o Corinthians demonstrou desentrosamento na primeira etapa. O Timão teve mais posse de bola, 60% contra 40% do América de Cali, mas foi praticamente inoperante. Os colombianos aproveitaram as chances que tiveram.

continua após a publicidade

A primeira chegada foi do Timão. Aos 9 minutos, Romero cruzou, o goleiro Soto triscou e por pouco Héctor Hernández não cabeceou para as redes. No rebote, Talles Magno chutou para fora. Do outro lado, Quintero comandava as ações ofensivas do América de Cali.

A equipe colombiana teve boas chances com Quintero e Vergara, em finalizações de fora da área. Com mais volume, o gol do América de Cali saiu aos 23 minutos. Balanta deu belo passe para Ramos dentro da área, que fintou André Ramalho e soltou a bomba para abrir o placar. O Timão chegou com Matheus Bidu, que chutou para, mas abusou dos erros de passes e foi ao intervalo em desvantagem.

continua após a publicidade

No início do segundo tempo, Barrios aproveitou um vacilo da zaga, entrou na área e chutou para ampliar o placar. Após revisão do VAR, a arbitragem viu impedimento na disputa de Luis Ramos com Félix Torres, na origem da jogada, e anulou o gol.

Ramón Díaz promoveu as entradas de Carrillo, Breno Bidon e Yuri Alberto. O Corinthians melhorou na partida e teve boa oportunidade em cruzamento do peruano, que passou perto do travessão adversário. Héctor Hernández também teve boa chance dentro da área, mas finalizou para fora.

O América de Cali chegou perto em cobrança de falta de Quintero que passou triscando a trave direita defendida por Matheus Donelli. O Timão respondeu com uma cabeçada de Héctor Hernández, após cruzamento de Carillo, mas Soto fez boa defesa.

A insistência do Corinthians surtiu efeito aos 36 minutos. Carrillo deu ótimo passe para Matheuzinho, que tabelou com Héctor Hernández e finalizou forte dentro da área. A bola desviou na zaga e entrou, empatando o duelo. A partida terminou com o placar empatado.

Corinthians e América de Cali empataram em 1 a 1 na Sul-Americana (Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Veja as reações nas redes sociais: