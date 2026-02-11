Botafogo encaminha acerto com nova fornecedora de material esportivo

O fim do contrato com a Reebok se aproxima e o Botafogo já encaminhou a nova fornecedora de material esportivo. Assim, a partir de julho, a Mizuno passa a produzir os uniformes alvinegros, com contrato por três temporadas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

A escolha pela empresa japonesa foi na mesma linha da norte-americana. Considerada uma marca gobal pela Saf, pesou também a liberdade de desenhar os uniformes, em vez de utilizar modelos padronizados como acontece em outras marcas.

➡️ Botafogo regulariza Lucas Villalba, principal reforço da janela

A parceria com a Rebook começou em 2022, em um momento em que o clube não possuia fornecedora. Antes, a Kappa produzia as camisas do Glorioso.

continua após a publicidade

Com a mudança, a Reebok deixa de ser representada no Brasil, sendo substituída pela Mizuno. No futebol mundial, os japoneses trabalham também com times como o Monaco, da França, e a Lazio, da Itália.

➡️Relembre as fornecedoras do Botafogo neste século

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo terá a continuidade da sequência de clássicos que começou com a derrota para o Vasco, pelo Carioca. Na última rodada da Taça Guanabara, o Alvinegro perdeu por 2 a 0 em São Januário. Veja os melhores momentos no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

Na quinta-feira (12), às 19h30, enfrenta o Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão. No domingo (15), 17h30, terá um duelo decisivo contra o Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, no Nilton Santos.

🤑 Aposte na vitória do Fogão nos clássicos!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.