Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Internacional; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou na manhã desta quarta-feira (11), na Academia de Futebol, a preparação para enfrentar o Internacional, nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma atividade de vídeo comandada pela comissão do técnico Abel Ferreira, o elenco trabalhou enfrentamentos e jogos de sete contra sete em dimensões reduzidas.

Com praticamente todo o elenco à disposição, o técnico Abel Ferreira pode repetir sua "escalação ideal", ja que mira a liderança do Nacional nesta rodada e já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Com isso, o provável time que deve ir a campo encarar o Internacional tem: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

O atacante Paulinho avançou na recuperação da cirurgia na perna agora com carga maior de trabalho no campo em atividades individuais, enquanto o meia-atacante Felipe Anderson está em transição física e, portanto, ambos seguem como baixa no Verdão.

O colombiano Jhon Arias, que estava atuando pelo Wolverhampton, da Inglaterra, precisou de tempo para resolver pendências antes de se apresentar como novo reforço alviverde, mas é aguardado no fim desta semana na Academia de Futebol para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.

- Será um jogo muito importante, a gente sabe como o Brasileiro é difícil. Começar somando pontos é muito importante, principalmente fora de casa, e será um jogo muito difícil. A gente vai lá e vai saber muito bem se defender e atacar quando tivermos a bola para podermos fazer um grande jogo e sair com o resultado - afirmou o zagueiro Murilo.

No Brasileirão, o Palmeiras soma quatro pontos, sendo uma vitória e um empate, e ocupa a vice-liderança da competição. Uma vitória diante do Colorado, aliada a uma derrota do líder RB Bragantino, pode colocar o Verdão na ponta da tabela ao final desta rodada.

