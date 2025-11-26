Bap elogia Leila Pereira antes de final entre Flamengo e Palmeiras: 'Admirável'
Equipes decidem o título da Libertadores no sábado (29)
Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, participaram da Summit Academy da CBF, na manhã desta quarta-feira (26), em São Paulo. O encontro aconteceu às vésperas da partida entre os clubes que decidirá o título da Libertadores, no próximo sábado (29), em Lima, no Peru.
As equipes dividem o protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos, dentro de campo, e também fora dele, onde os dirigentes travaram diversos embates. Entretanto, o clima antes da decisão da véspera da final do torneio continental foi ameno. BAP, inclusive, elogiou publicamente Leila Pereira pela manutenção de Abel Ferreira como treinador do Palmeiras, cargo que o português ocupa desde 2020.
- É muito admirável se tratando de Brasil, eu não lembro qual foi a última vez que você teve um clube de primeira linha do Brasil, com muita torcida, mantendo um técnico por muito tempo, esse é um enorme desfaio, ainda mais quando você lida com torcedores, dirigentes torcedores, que a cada derrota que acontece, elas são inevitáveis, você tem que escutar absolutamente tudo, então tem que ter firmeza de propósito, convicção em uma linha de trabalho, você não pode colocar sua ideia de trabalho a mercê de resultados - disse o presidente do Flamengo.
Decisão da Libertadores
As equipes se enfrentam no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. A partida é válida pela final da Libertadores, que será decidida em jogo único. Flamengo e Palmeiras chegam para o confronto com a cabeça no Brasileirão.
Nesta terça-feira (25), o clube carioca empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1, em Belo Horizonte, e abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão em cima do Palmeiras, principal concorrente ao título nacional, que foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 2, em Porto Alegre.
