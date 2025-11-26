Leitura labial revela desabafo de jogador do Flamengo em empate: 'Piada'

O Flamengo empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, na noite desta terça-feira (26), e se aproximou ainda mais do título do Campeonato Brasileiro. Um dublador especializado em leitura labial revelou um desabafo de Bruno Henrique durante a partida.

No segundo tempo do duelo, Bruno Henrique levou um cartão amarelo. O atacante desabafou como árbitro Rafael Klein.

- Isso é piada. Por quê você não dá cartão para eles? Por quê? - desabafou Bruno Henrique.

- Isso aqui é Flamengo! Aqui é Fla men go! - esbravejou o atacante depois de marcar o gol de empate.

Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja leitura labial completa do jogo entre Flamengo e Atlético-MG

Como foi o jogo

O primeiro tempo na Arena MRV mostrou um Flamengo dominante contra o Atlético-MG em volume e criação, mas incapaz de transformar superioridade em gol. Mesmo com maior posse, mais finalizações e três ocasiões claras do lado rubro-negro, o Atlético-MG soube ser eficiente e abriu o placar na única grande oportunidade que teve. Em jogada construída pelo lado esquerdo, Dudu venceu Emerson Royal, foi à linha de fundo e serviu Bernard, que finalizou para abrir o placar e levar o Galo em vantagem para o intervalo.

O Fla, apesar de não ter feito uma grande primeira etapa, produziu o suficiente para alterar o cenário. Samuel Lino acertou a trave em uma das chegadas mais perigosas, Everson evitou o empate ao defender uma cabeçada à queima-roupa, e Léo Pereira desperdiçou a chance mais clara ao finalizar, cara a cara com o gol, para fora. A equipe alternou ataques pelos dois lados, mas esbarrou na própria falta de precisão. O Atlético, por sua vez, apostou no contra-ataque e insistiu em jogadas pela esquerda, de onde saiu o gol de Bernard em Atlético-MG x Flamengo.

Atrás do placar, Filipe Luís acionou os principais jogadores no banco de reservas. Bruno Henrique, logo no intervalo, Arrascaeta e Jorginho, logo aos oito minutos, entraram em campo. O Rubro-Negro se postou no campo de ataque buscando furar a retranca do Galo. Aos 13', Samuel Lino teve mais uma oportunidade de marcar de cabeça, mas Everson fez outra grande defesa em Atlético-MG x Flamengo.

O domínio do Flamengo na posse de bola se manteve, mas o controle não se converteu em muitas chances. Já aos 44 minutos, Gonzalo Plata recebeu cruzamento de Léo Pereira e cabeceou para acertar a trave. O gol saiu aos 46', com Danilo lançando a bola na área e Bruno Henrique, de cabeça, igualando o placar na Arena MRV. O empate entre Atlético-MG x Flamengo, contudo, não foi o suficiente para confirmar o título do Brasileirão para o Rubro-Negro nesta rodada.