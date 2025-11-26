menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Com ou sem Pedro? Flamengo divulga relacionados para a final da Libertadores

Lista de relacionados tem novidades importantes

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
13:57
Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Palmeiras (Foto: LUCIANO BREW/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraFlamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Palmeiras (Foto: LUCIANO BREW/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo divulgou a lista de relacionados dos jogadores que irão embarcar para Lima, no Peru, e disputar a final da Copa Libertadores. O jogo será neste sábado, dia 29, contra o Palmeiras. Entre uma das principais novidades, está a presença de Pedro.

continua após a publicidade

O Flamengo viaja nesta quinta-feira (26) para Lima, no Peru, onde disputará a final da Libertadores com o Palmeiras. Os ônibus da delegação rubro-negra chegarão ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 15h, e o embarque acontece duas horas depois. Para demonstrar apoio ao time, os torcedores organizam o tradicional "AeroFla", começando a mobilização no Ninho do Urubu.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ao que tudo indicava, existia o risco de Pedro ficar fora da decisão. O atacante rubro-negro realizou exame de imagem na última quarta-feira (19) que constatou contusão muscular na coxa esquerda. Até então, a expectativa é que o jogador ficasse de fora da final do continental.

continua após a publicidade

Recentemente, Pedro também havia sofrido uma lesão no braço. No jogo de ida da semifinal do torneio continental, Pedro deixou o campo em Flamengo x Racing após levar um chute na região do antebraço. O jogador foi encaminhado para um hospital para realizar exames, que constataram o problema no local, porém, já estava praticamente recuperado antes do novo problema na coxa.

Léo Ortiz também apareceu na lista de relacionados. O jogador não entrava desde a semifinal contra o Racing, mas já era esperado em Lima, mesmo que fosse no "sacrifício".

continua após a publicidade
Ancelotti disse que não convocou Pedro, do Flamengo, por conta da lesão (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Pedro era dúvida para a final da Copa Libertadores (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Veja a lista completa dos relacionados do Flamengo

Alex Sandro
Allan
Ayrton Lucas
B. Henrique
Carrascal
Cleiton
Danilo
De Arrascaeta
De La Cruz
Dyogo Alves
E. Royal
Erick
E. Cebolinha
Evertton Araujo
G. Varela
João Victor
Jorginho
Juninho

L. Araújo
L. Ortiz
Léo Pereira
Matheus Cunha
Michael
Pedro
Plata
Rossi
S. Lino
Saúl
Viña
Wallace Yan

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias