Com ou sem Pedro? Flamengo divulga relacionados para a final da Libertadores

O Flamengo divulgou a lista de relacionados dos jogadores que irão embarcar para Lima, no Peru, e disputar a final da Copa Libertadores. O jogo será neste sábado, dia 29, contra o Palmeiras. Entre uma das principais novidades, está a presença de Pedro.

O Flamengo viaja nesta quinta-feira (26) para Lima, no Peru, onde disputará a final da Libertadores com o Palmeiras. Os ônibus da delegação rubro-negra chegarão ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 15h, e o embarque acontece duas horas depois. Para demonstrar apoio ao time, os torcedores organizam o tradicional "AeroFla", começando a mobilização no Ninho do Urubu.

Ao que tudo indicava, existia o risco de Pedro ficar fora da decisão. O atacante rubro-negro realizou exame de imagem na última quarta-feira (19) que constatou contusão muscular na coxa esquerda. Até então, a expectativa é que o jogador ficasse de fora da final do continental.

Recentemente, Pedro também havia sofrido uma lesão no braço. No jogo de ida da semifinal do torneio continental, Pedro deixou o campo em Flamengo x Racing após levar um chute na região do antebraço. O jogador foi encaminhado para um hospital para realizar exames, que constataram o problema no local, porém, já estava praticamente recuperado antes do novo problema na coxa.

Léo Ortiz também apareceu na lista de relacionados. O jogador não entrava desde a semifinal contra o Racing, mas já era esperado em Lima, mesmo que fosse no "sacrifício".

Pedro era dúvida para a final da Copa Libertadores (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Veja a lista completa dos relacionados do Flamengo

Alex Sandro

Allan

Ayrton Lucas

B. Henrique

Carrascal

Cleiton

Danilo

De Arrascaeta

De La Cruz

Dyogo Alves

E. Royal

Erick

E. Cebolinha

Evertton Araujo

G. Varela

João Victor

Jorginho

Juninho

L. Araújo

L. Ortiz

Léo Pereira

Matheus Cunha

Michael

Pedro

Plata

Rossi

S. Lino

Saúl

Viña

Wallace Yan