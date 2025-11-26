Com ou sem Pedro? Flamengo divulga relacionados para a final da Libertadores
Lista de relacionados tem novidades importantes
O Flamengo divulgou a lista de relacionados dos jogadores que irão embarcar para Lima, no Peru, e disputar a final da Copa Libertadores. O jogo será neste sábado, dia 29, contra o Palmeiras. Entre uma das principais novidades, está a presença de Pedro.
O Flamengo viaja nesta quinta-feira (26) para Lima, no Peru, onde disputará a final da Libertadores com o Palmeiras. Os ônibus da delegação rubro-negra chegarão ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 15h, e o embarque acontece duas horas depois. Para demonstrar apoio ao time, os torcedores organizam o tradicional "AeroFla", começando a mobilização no Ninho do Urubu.
Ao que tudo indicava, existia o risco de Pedro ficar fora da decisão. O atacante rubro-negro realizou exame de imagem na última quarta-feira (19) que constatou contusão muscular na coxa esquerda. Até então, a expectativa é que o jogador ficasse de fora da final do continental.
Recentemente, Pedro também havia sofrido uma lesão no braço. No jogo de ida da semifinal do torneio continental, Pedro deixou o campo em Flamengo x Racing após levar um chute na região do antebraço. O jogador foi encaminhado para um hospital para realizar exames, que constataram o problema no local, porém, já estava praticamente recuperado antes do novo problema na coxa.
Léo Ortiz também apareceu na lista de relacionados. O jogador não entrava desde a semifinal contra o Racing, mas já era esperado em Lima, mesmo que fosse no "sacrifício".
Veja a lista completa dos relacionados do Flamengo
Alex Sandro
Allan
Ayrton Lucas
B. Henrique
Carrascal
Cleiton
Danilo
De Arrascaeta
De La Cruz
Dyogo Alves
E. Royal
Erick
E. Cebolinha
Evertton Araujo
G. Varela
João Victor
Jorginho
Juninho
L. Araújo
L. Ortiz
Léo Pereira
Matheus Cunha
Michael
Pedro
Plata
Rossi
S. Lino
Saúl
Viña
Wallace Yan
