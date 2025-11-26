AeroFla: Embarque do Flamengo rumo à final da Libertadores reúne milhares de torcedores

Dia de festa e de um abraço caloroso da nação rubro-negra antes da grande final da Libertadores. O Flamengo embarcou nesta quarta-feira (26) rumo a Lima, no Peru, onde decidirá a Glória Eterna contra o Palmeiras, no sábado (29), e foi festejado pelos torcedores no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro com o já tradicional "AeroFla".

A torcida começou a se concentrar nos arredores do Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão por volta das 13h para cumprimentar e passar boas energias aos ídolos. O ônibus com a delegação do Flamengo, por sua vez, deixou o CT Ninho do Urubu às 14h10.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mais de 10 mil flamenguistas marcaram presença no evento. O trajeto da estação do BRT Galeão até o Terminal de Cargas foi acompanhado por agentes de segurança.

Torcida do Flamengo faz festa em "AeroFla" antes de final da Libertadores (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

Recado da torcida do Flamengo

O mantra da torcida do Flamengo no "AeroFla" foi "Ninguém morre nos devendo". Torcedores, em entrevistas, mostraram confiança na revanche diante do Palmeiras, algoz na decisão de 2021. Foi como apontou o torcedor Deivid Ramos, de 32 anos.

— Essa Libertadores veio com sede de vingança. E acho que nem o maior roteirista escreveria um roteiro dessa forma aqui. O Andreas (Pereira) errando do nosso lado e agora está do outro lado. Quem sabe, né? Mas ninguém morre nos devendo. Nós vamos buscar — disse o torcedor.

Deivid Ramos, torcedor do Flamengo presente no AeroFla para a final da Libertadores (Foto: Leonardo Bessa)

O ônibus com a delegação do Flamengo chegou ao Galeão por volta das 16h, uma hora antes do embarque previsto para Lima. Dezenas de torcedores subiram no veículo com bandeiras e sinalizadores em grande festa.

A chegada está prevista para às 22h (de Brasília), 20h no horário local.