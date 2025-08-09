Bandeirinha tropeça na bola e precisa ser substituído no Brasileirão; veja

O Botafogo goleou o Fortaleza no Castelão por 5 a 0 em partida válida pelo Brasileirão neste sábado (9). Já no segundo tempo, o bandeirinha Jorge Eduardo Bernardi tropeçou na bola, caiu feio, e precisou ser substituído.

continua após a publicidade

Com dois gols de Marçal, um de Artur Cabral, David Ricardo e Matheus Martins, o Botafogo passou por cima do Fortaleza no Castelão e assumiu a 5° colocação do Brasileirão. O Leão estacionou na 18° posição.

➡️Fala de Cristiano Ronaldo sobre sonho do Flamengo pega mal: ‘Muito triste’

No meio do segundo tempo, o bandeirinha Jorge Eduardo Bernardi tropeçou na bola, caiu feio, e deslocou o ombro no Brasileirão. Ele precisou sair de tipoia e foi substituído. Veja o vídeo abaixo.

continua após a publicidade

Bandeirinha foi substituído no Brasileirão (Foto: Reprodução)

Veja vídeo de bandeirinha caindo no Brasileirão

Como foi o jogo

As projeções apontavam um cenário complicado para o Alvinegro. Fortaleza em crise, precisando vencer para escapar da zona de rebaixamento e primeiro jogo contra Paiva após a demissão. Tudo foi facilitado com a expulsão de Gustavo Mancha aos seis do primeiro tempo no Brasileirão.

A vantagem no gramado se refletiu em gol logo aos 14, com Marçal, em jogada aérea. Os cruzamentos, aliás, foram decisivos para a construção do placar no Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os espaços apareceram no meio-campo, com o Fortaleza saindo para o jogo atrás do empate. A genialidade de Álvaro Montoro para deixar Arthur Cabral sozinho contra Vinicius Silvestre deixou a situação mais clara para o Botafogo trabalhar seu estilo e administrar o resultado.

Poucos lances assustaram o Botafogo na segunda metade do jogo, pois a intensidade caiu devido aos dois gols em oito minutos. Marçal fez o terceiro após jogada de Arthur Cabral no pivô, e David Ricardo aproveitou na primeira trave escanteio cobrado por Savarino.

Davide Ancelotti teve a oportunidade e aproveitou para poupar alguns destaques, dando rodagem a outros. Nomes como Matheus Martins, recuperado de lesão, e o jovem Huguinho, joia da base, foram exemplos disso. O primeiro ainda sacramentou a goleada marcando o quinto, já nos acréscimos, em linda jogada individual seguida por finalização de fora da área. Primeiro dele no Brasileirão!

Em linhas gerais, foi uma grande noite do Botafogo longe do Rio de Janeiro no Brasileirão. Vitória que manteve os 100% de Davide na condição de visitante e dá confiança de olho no compromisso pela Libertadores.