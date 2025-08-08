Ingleses enlouquecem com nova contratação do Botafogo: ‘Efeito Neymar’

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (8) a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth, da Inglaterra. Quando a informação da nova contratação do Botafogo circulou na Inglaterra, o burburinho foi grande, já que o arqueiro teve passagens por gigantes europeus.

Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, Neto deixou o país cedo e acumulou passagens por clubes importantes do futebol europeu, tendo muito destaque na Itália pela Fiorentina. Depois disso, vestiu a camisa da Juventus. Ele ainda passou pelo Barcelona.

Assim que a informação da contratação do Botafogo saiu na mídia inglesa, os torcedores foram às redes sociais se manifestar e opinar sobre o movimento. Veja abaixo.

Veja reação dos ingleses com Neto, nova contratação do Botafogo

"Efeito Neymar", sobre nova contratação do Botafogo.

"Só posso desejar tudo de bom para Neto, talvez não teríamos sobrevivido à nossa primeira temporada de volta à Premier League sem ele"

"Grande contratação para o Botafogo, a experiência de Neto será fundamental para eles."

"O Botafogo realmente disse “temporada de desconto para veteranos” e o Bournemouth ficou feliz em limpar o bufê salarial"

Jogador seria reposição a John, que acabou não saindo

Neto foi buscado pela SAF do Botafogo em meio às negociações de John, titular da meta alvinegra, com o West Ham, também da Inglaterra. No entanto, na última quinta-feira (7), o clube inglês cancelou a operação e apostou em Mads Hermansen, do Leicester.

John ainda deve ser alvo de propostas na janela. O goleiro, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, tem futuro incerto, apesar de o Botafogo contar com seu talento para a sequência do ano. Ele não foi relacionado para o último confronto, com o Bragantino, pela Copa do Brasil, na vitória do Alvinegro por 1 a 0, que levou o time às quartas de final.

