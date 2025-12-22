menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Polícia investiga dirigentes do São Paulo por suposto desvio de dinheiro em vendas de jogadores

São Paulo disse não ter sido notificado, mas que está disposto a prestar esclarecimentos

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 22/12/2025
08:52
Atualizado há 1 minutos
Escândalo envolveu venda ilegal de ingressos de shows no Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
imagem cameraClube tem sido alvo recente de escândalos (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Polícia Civil abriu uma investigação em cima de dirigentes do São Paulo por um suposto desvio de dinheiros em vendas de jogadores. A informação foi antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

A investigação seria em cima de uma lista de dirigentes, que ainda não foram informados quem são, e empresários que estariam juntos em um esquema de vendas de atletas. O Lance! apurou que o caso corre há alguns meses e já havia algumas suspeitas em cima, muito por conta da venda precipitada de jogadores formados em Cotia, em valores considerados abaixo do que era esperado.

➡️ São Paulo anuncia volante Danielzinho como novo reforço; veja detalhes

Nesta temporada, foram cerca de R$ 230 milhões arrecadados em vendas. O caso estaria sob responsabilidade do delegado Tiago Correia, que conduziu o caso relacionado a "Vai de Bet" no Corinthians. A reportagem tentou contato com o respectivo, mas até o momento da publicação, não obteve retorno.

continua após a publicidade

Vale destacar que, na última semana, o Ministério Público abriu uma investigação em cima da polêmica envolvendo a venda ilegal de ingressos para camarotes no Morumbis, que contou com o envolvimento de Douglas Schwartzmann, diretor adjunto das categorias de base do São Paulo, e Mara Casares, diretora feminina, cultural e de eventos do clube. Os dois pediram licença dos seus cargos. A reportagem apurou que o caso está correndo bem no MP e que existiria uma chance das investigações se unificarem.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Lance! também entrou em contato com o Ministério Público, mas sem retorno até o momento da publicação.

Posicionamento do São Paulo

A reportagem procurou o lado do São Paulo sobre a notícia. Em nota enviada ao Lance!, o clube informou que ainda não foi notificado, mas que está disposto a prestas esclarecimentos. Veja na íntegra:

continua após a publicidade

O São Paulo Futebol Clube informa que ainda não tem conhecimento de qualquer investigação em andamento. Ainda assim, o clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários às autoridades assim que formalmente citado.

Morumbis recebe São Paulo x Ceará
São Paulo tem sido alvo de investigações recentes (Foto: Izabella Giannola / Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias