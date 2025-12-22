Polícia investiga dirigentes do São Paulo por suposto desvio de dinheiro em vendas de jogadores

A Polícia Civil abriu uma investigação em cima de dirigentes do São Paulo por um suposto desvio de dinheiros em vendas de jogadores. A informação foi antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!.

A investigação seria em cima de uma lista de dirigentes, que ainda não foram informados quem são, e empresários que estariam juntos em um esquema de vendas de atletas. O Lance! apurou que o caso corre há alguns meses e já havia algumas suspeitas em cima, muito por conta da venda precipitada de jogadores formados em Cotia, em valores considerados abaixo do que era esperado.

Nesta temporada, foram cerca de R$ 230 milhões arrecadados em vendas. O caso estaria sob responsabilidade do delegado Tiago Correia, que conduziu o caso relacionado a "Vai de Bet" no Corinthians. A reportagem tentou contato com o respectivo, mas até o momento da publicação, não obteve retorno.

Vale destacar que, na última semana, o Ministério Público abriu uma investigação em cima da polêmica envolvendo a venda ilegal de ingressos para camarotes no Morumbis, que contou com o envolvimento de Douglas Schwartzmann, diretor adjunto das categorias de base do São Paulo, e Mara Casares, diretora feminina, cultural e de eventos do clube. Os dois pediram licença dos seus cargos. A reportagem apurou que o caso está correndo bem no MP e que existiria uma chance das investigações se unificarem.

O Lance! também entrou em contato com o Ministério Público, mas sem retorno até o momento da publicação.

Posicionamento do São Paulo

A reportagem procurou o lado do São Paulo sobre a notícia. Em nota enviada ao Lance!, o clube informou que ainda não foi notificado, mas que está disposto a prestas esclarecimentos. Veja na íntegra:

O São Paulo Futebol Clube informa que ainda não tem conhecimento de qualquer investigação em andamento. Ainda assim, o clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários às autoridades assim que formalmente citado.