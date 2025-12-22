Inédito no Cruzeiro! Kaio Jorge é o quarto jogador a alcançar feito no Brasil

Mesmo de férias desde o dia 15 de dezembro, Kaio Jorge bateu mais uma marca em seu mágico ano de 2025. Como Rayan não marcou nenhum gol na final da Copa do Brasil, no último domingo (21), o vascaíno ficou empatado na artilharia da competição com o camisa 19 do Cruzeiro.

Anteriormente, o atacante celeste havia garantido a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 21 gols marcados. No torneio mata-mata, balançou as redes cinco vezes, mesmo parando nas semifinais.

Com isso, o artilheiro celeste foi o quarto a conquistar um feito no futebol brasileiro: ser artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil no mesmo ano.

A última vez que um jogador da Raposa havia sido o atleta com mais gols no Campeonato Brasileiro foi em 1970, com Tostão, que marcou 12 gols na competição que, à época, tinha outro formato e se chamava Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

Atacante Kaio Jorge comemora com Arroyo gol do Cruzeiro contra o Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outros jogadores que também conseguiram atingir o feito

Recentemente, três jogadores alcançaram o feito que pode ser conquistado por Kaio Jorge. Em 2018, ainda pelo Santos, Gabigol foi artilheiro das duas competições, com 18 gols no Brasileirão e quatro na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Posteriormente, Hulk fez 19 gols no Campeonato Brasileiro e oito na Copa do Brasil, sendo artilheiro e campeão dos dois torneios.

No ano seguinte, Germán Cano marcou 26 gols no Brasileirão, o maior goleador na era dos pontos corridos com 20 clubes. Além disso, foi o artilheiro da Copa do Brasil com cinco gols, parando nas semifinais assim como Kaio Jorge.

Números de Kaio Jorge na temporada

46 jogos 26 gols 9 assistências 3471 minutos em campo 134 minutos para marcar

Temporada mais goleadora da vida de Kaio Jorge

Desde que se tornou profissional, o atacante nunca havia vivido uma temporada tão boa quanto em 2025. Em 2024, ano que chegou ao Cruzeiro, marcou sete gols e deu duas assistências nos 23 jogos que fez.

Antes, pelo Frosinone, balançou as redes três vezes e foi garçom uma vez em 22 confrontos. Nas duas temporadas em que mais jogou pelo Santos (2020 e 2021) disputou 48 e 28 jogos, respectivamente. Em 2020, marcou nove gols e deu uma assistência, enquanto em 2021, marcou 8 e deu três passes para gol.