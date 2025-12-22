Fernando Diniz projeta temporada de 2026 do Vasco: 'Equilíbrio'
Vasco volta a campo no dia 14 de janeiro contra o Maricá pelo Campeonato Carioca
Após a derrota para o Corinthians na final da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz já começou a olhar para a temporada de 2026 do Vasco. O treinador admitiu que o planejamento ainda é inicial, mas destacou que, pela primeira vez desde sua chegada, o clube terá a oportunidade de pensar o futuro com mais calma. O Gigante da Colina volta a campo em menos de um mês: estreia no Campeonato Carioca contra o Maricá, no dia 14 de janeiro, e inicia o Brasileirão no dia 28, diante do Mirassol.
- De uma maneira preliminar já estamos pensando em 2026, mas de forma incipiente. Desde que eu cheguei no Vasco a gente sempre estava muito pressionado - afirmou Diniz.
O técnico lembrou que o time viveu diferentes cenários ao longo do ano, desde a luta contra o rebaixamento até uma boa sequência no Brasileirão, que reacendeu o sonho de uma vaga na Libertadores.
- Depois vieram as cinco derrotas seguidas e no final do campeonato a gente estava de novo lutando para se erguer na tabela e não ter chance de cair. Depois vieram esses jogos decisivos - completou.
Sobre o elenco, Diniz foi direto ao apontar o caminho para a próxima temporada. Segundo ele, o principal ganho do Vasco será manter a base e fazer reposições pontuais, respeitando as limitações financeiras do clube.
- Obviamente o maior ganho do time é a manutenção da base e depois repor pontualmente. Daquele jeito que vocês sabem, o Vasco tem dificuldade financeira. Todo mundo sabe. Não vamos contratar o Vitor Roque por 25 milhões de euros - disse, citando também a estratégia adotada na janela do meio do ano como modelo a ser repetido.
Questionado sobre o principal aprendizado para 2026, o treinador destacou a necessidade de maior equilíbrio ao longo do Campeonato Brasileiro.
- O Campeonato Brasileiro de pontos corridos, toda partida é uma final. É assim que funciona. Isso é algo que precisamos trabalhar para flertar e ficar na parte de cima. Nas copas tivemos um nível de concentração e atuação, se compararmos com o Brasileiro, bem melhor - concluiu.
