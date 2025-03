O mundo da bola proporciona alguns encontros e reencontros inusitados que podem render boas histórias. É justamente isso que vai acontecer a partir das 20h neste domingo (horário de Brasília), na partida entre Bahia e Corinthians, na Arena Fonte Nova. Do lado tricolor estará o lateral colombiano Arias, enquanto na outra metade do campo Memphis vai entrar em ação. O que pouca gente sabe é que eles foram parceiros de time há dez anos no futebol holandês.

Memphis e Arias se reencontram após deixar futebol holandês Foto: Redes Sociais

O astro holandês foi formado nas categorias de base do PSV e ficou na equipe até a temporada 2014/15, antes de se transferir para o Manchester United. Nesse período, Memphis viu um colombiano desembarcar no time durante a temporada 2013/14: era Santiago Arias.

Naquela edição do torneio o PSV ficou na 4ª colocação do campeonato nacional, mas o ano seguinte reservava surpresas ainda maiores para a dupla.

Durante a temporada 2014/15, o PSV fez campanha irretocável no campeonato holandês e foi campeão com 88 pontos, 17 a mais que o vice-líder Ajax. Um jejum de sete anos sem títulos do torneio foi quebrado e Memphis virou estrela ao terminar como artilheiro da competição, com 22 gols. Um deles foi a pintura de falta na goleada por 4 a 1 contra o Heerenveen, que sacramentou o título.

Arias levanta a taça do Campeonato Holandês 2014/15 Foto: Redes Sociais

Arias, aos 23 anos, participou de 21 jogos daquela edição do Campeonato Holandês, enquanto o prodígio holandês, com apenas 21 anos de idade, entrou em campo 30 vezes antes de se despedir do clube.

Era o fim de uma parceria curta, mas que deu frutos dentro de campo. Ao todo, eles jogaram juntos em 53 partidas pelo PSV entre as temporadas 2013/14 e 2014/15, por Copa da Holanda, Campeonato Holandês e Europa League. Foram 34 vitórias, 15 derrotas e quatro empates neste período.

Reencontro no Brasil

Arias e Memphis eram amigos de PSV Foto: Redes Sociais

A dupla, que participou da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, voltou a se encontrar no ano passado durante o Campeonato Brasileiro. Pela 37ª rodada, Arias e Memphis estavam no gramado da Arena Corinthians quando o Timão aplicou uma goleada por 3 a 0 no Bahia e encaminhou a vaga para a Pré-Libertadores.

Antes disso, porém, eles já haviam se enfrentado outras três vezes: uma em amistoso de seleções entre Colômbia e Holanda, que terminou sem gols; e duas vezes na fase de grupos da Liga dos Campeões 2015/16, em jogos entre PSV e Manchester United.

Às 20h deste domingo os caminhos de Memphis e Santiago Arias vão se cruzar novamente, agora pela primeira vez na Arena Fonte Nova, em jogo entre Bahia x Corinthians, válido pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro.