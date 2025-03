O Bahia terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 entre os oito melhores colocados de forma inédita e conquistou a histórica vaga na Libertadores depois de 36 anos. Essa foi uma das principais provas de que o trabalho do Grupo City pode render bons frutos para o clube, que busca confirmar a mudança de patamar no cenário nacional no Brasileirão deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Time do Bahia tira foto antes de duelo decisivo pela Libertadores, contra o Boston River Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Por enquanto, tudo indica que o Bahia pode sim superar a campanha do ano passado na Série A. Nesta temporada o clube já passou por testes importantes e conseguiu vencê-los, como no título baiano diante do rival Vitória - algo que não tinha acontecido ano passado - e a classificação para a fase de grupos da Libertadores ao bater The Strongest e Boston River.

Se em 2024 o time teve momentos de oscilação do Campeonato Brasileiro e ainda assim beliscou um oitavo lugar, a expectativa é que em 2025 a regularidade seja maior para garantir uma vaga na Libertadores sem passar sufoco, com uma campanha de G-4 ou G-6.

continua após a publicidade

Para isso, o clube conta com peças que fazem a diferença dentro de campo e são destaques individuais da equipe, como Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Erick Pulga.

Como foi o Brasileirão de 2024?

Caio Alexandre comemora classificação do Bahia para Libertadores Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Bahia largou muito bem no campeonato e chegou a emplacar oito jogos de forma invicta nas rodadas iniciais, o que credenciou a equipe a brigar pela liderança. Mas aos poucos os comandados de Rogério Ceni começaram a oscilar, até que uma sequência de quatro derrotas seguidas na reta final quase comprometeu todo um trabalho, além da sonhada vaga na Libertadores. Mas o Bahia ainda assim garantiu a 8ª posição, com 53 pontos, um feito marcante para a equipe que nunca havia terminado entre os dez primeiros na era dos pontos corridos.

continua após a publicidade

Elenco do Bahia para a Série A 2025

Elenco do Bahia reunido na academia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O atual elenco do Bahia tem: Danilo Fernandes, Gabriel Souza, Marcos Felipe e Ronaldo (goleiros); Gilberto, Kauã Davi, Santiago Arias, Luciano Juba e Iago Borduchi (laterais); David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo (zagueiros); Acevedo, Caio Alexandre, Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly, Erick, Michel Araújo, Nestor e Yago Felipe (meio-campistas); Ademir, Erick Pulga, Kayky, Lucho Rodríguez e Willian José (atacantes).

Técnico do Bahia

Ceni comanda treino com bola no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Multicampeão como goleiro, Rogério Ceni também conseguiu construir uma carreira sólida e vencedora como treinador. Pelo Bahia, o treinador de 51 anos já tem 102 jogos e se tornou o técnico mais longevo do clube no século, ultrapassando Roger Machado. Depois de um ano e meio, Ceni conquistou seu primeiro título pelo Bahia, no último final de semana, em clássico contra o Vitória.

Jogos do Bahia no Brasileirão

O Bahia recebe o Corinthians às 20h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela rodada de estreia na competição. Na sequência, o Tricolor tem jogo contra o Santos, fora de casa, no dia 6 de abril. Por fim, joga contra o Mirassol em casa pela terceira rodada da Série A, em partida marcada para o dia 13 de abril.

Para acompanhar a classificação do Flamengo e dos demais times, acesse a tabela do Brasileirão Série A no Lance!