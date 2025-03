Ficha do jogo BAH COR 1ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, dia 30 de março, às 20h (de Brasília) Local Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes Ainda não foi divulgado Var Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Onde assistir

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (30), em duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), com transmissão do Premiere (Pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre Bahia e Corinthians pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X CORINTHIANS

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 30 de março, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere (Pay-per-view)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🔎 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Santi Arias), Kanu, Santiago Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Lucho Rodriguez, Erick Pulga, Willian José.

continua após a publicidade

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique; Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo; Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay; Yuri Alberto.