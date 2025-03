O Bahia fechou a preparação para enfrentar o Boston River na quinta-feira (6), às 21h30, no estádio Centenário, em Montevidéu, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. O técnico Rogério Ceni terá força máxima na escalação para o confronto.

O comandante do Tricolor tem de volta alguns titulares que foram poupados na última partida, válida pela ida da semifinal do Campeonato Baiano. A equipe perdeu de 2 a 1 para Jacuipense, na Arena Fonte Nova.

Para o jogo da Libertadores, Ceni possui uma dúvida no sistema tático. A primeira opção na escalação do Bahia é manter o esquema com três zagueiros, como aconteceu diante do The Strongest. A segunda alternativa é tirar um zagueiro e ter dois laterais de ofício.

Veja a provável escalação do Bahia para a Libertadores

A provável escalação do Bahia contra o Boston River tem: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Após o treino desta quarta-feira (5), a delegação do Bahia viaja para o Uruguai no período da tarde. O confronto da volta acontece na próxima quinta-feira (13), na Arena Fonte Nova.