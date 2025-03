Após saída de Everaldo, Bahia anuncia novo camisa 9 para 2025

O Bahia anunciou seu novo camisa 9 para a temporada 2025 após a saída do atacante Everaldo, que deixou a Fonte Nova e foi para o Fluminense. O uruguaio Luciano Rodriguez, que na temporada passada usou a camisa 17, agora será o nove do Tricolor de Aço.

continua após a publicidade

Com a camisa do Bahia, Luciano Rodriguez marcou 13 gols em 28 jogos, além de duas assistências. Ele foi contratado em julho de 2024 por R$ 65,3 milhões, tornando-se a maior compra da história do futebol nordestino.

Luciano Rodriguez vai ser o novo camisa 9 do Bahia (Foto: Divulgação)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador de 21 anos tem se destacado em 2025 e já caiu nas graças do torcedor do Bahia. Ele fez um dos gols da vitória do Tricolor por 3x0 em cima do The Strongest, da Bolívia, que deu à classificação para a terceira fase da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️LIBRA e LFU anunciam primeiro acordo conjunto para venda de direitos da Série B

Agora o Bahia vai enfrentar o Boston River, do Uruguai, e o vencedor avança para a fase de grupos da Libertadores. O Tricolor não disputava a competição desde 1989.

Como está o Bahia na temporada 2025

Além da disputa pela vaga na fase de grupos da Libertadores, o Bahia segue vivo no Campeonato Baiano. A equipe de Rogério Ceni garantiu vaga na semifinal do torneio ao se garantir na 3ª posição da tabela de classificação.

continua após a publicidade

Nesta fase do Baianão, as partidas são ida e volta. O adversário do Bahia será o Jacuipense, e o primeiro jogo será em casa, neste sábado. Já a partida de volta, que decidirá a vaga na grande final, será realizada no próximo sábado, fora de casa.