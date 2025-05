Bahia e Paysandu divulgaram as escalações para a partida de logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil. Tanto o Papão quanto o Tricolor começam a partida cheios de modificações no time titular, com poucos remanescentes em relação ao último jogo de ambas as equipes.

O Paysandu do técnico Luizinho Lopes manteve algumas peças da última partida, como a dupla de zaga e o meia Leandro Vilela, mas a equipe chega bastante modificada para enfrentar o Bahia, com seis atletas diferentes em relação ao time que entrou em campo no último domingo, contra o CRB.

Vale lembrar que o Papão não pode contar com o volante Ramon Martínez, que está lesionado. Ele se junta a Quintana, Edinho e Kevyn no departamento médico.

Jogadores do Paysandu em treino (Foto: Matheus Vieira/Paysandu)

Já o Bahia entra em campo nesta quarta-feira com um time alternativo e até mudança de função. A ideia de Rogério Ceni é poupar alguns atletas em meio à maratona de jogos, que colocou ainda Botafogo e Nacional (URU) no caminho do Tricolor nos próximos dias. Por isso, o treinador entra com nove peças diferentes em relação ao jogo contra o Palmeiras.

Os únicos jogadores mantidos em relação ao último domingo são o goleiro Marcos Felipe e o atacante Ademir. Outro fator que chama atenção é a escalação do volante Erick como lateral-direito na vaga de Gilberto, já que não é possível fazer a rotação com Arias, que está lesionado.

Por fim, a grande novidade entre os titulares do Bahia é o zagueiro Gabriel Xavier, que volta após um mês afastado por conta de lesão na panturrilha. Ele é mais uma alternativa para Rogério Ceni na zaga, que só tinha Ramos Mingo, David Duarte e Fredi Lippert como opções. Hoje ele atua ao lado de Rezende, que estará improvisado na defesa.

Rogério Ceni reúne elenco do Bahia antes de treino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Escalações de Paysandu e Bahia

O Paysandu de Luizinho Lopes deve ir a campo com: Matheus Nogueira; Bryan, Luan Freitas, Joaquín Novillo e PK; Dudu Vieira, Leandro Vilela, Reverso e Marlon; Borasi e Nicolas.

Já o Bahia de Rogério Ceni pode ter a seguinte escalação: Marcos Felipe; Erick, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Nestor, Michel Araújo e Cauly; Ademir e Lucho Rodríguez.

PAYSANDU X BAHIA

3ª FASE – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-deira, 30 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mangueirão, Belém (PA);

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).