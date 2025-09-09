Ceará se reapresenta e volta a treinar com foco no Vasco

O Ceará voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (9). Após a pausa nos compromissos por conta da Data Fifa, a equipe estará novamente em campo no próximo domingo (14), fora de casa, diante do Vasco.

Este foi o primeiro dos cinco dias de treinos, que serão encerrados na manhã de sábado. Horas depois, no período da tarde, a delegação alvinegra embarcará rumo ao Rio de Janeiro (RJ). A partida em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão, começará às 20h30 (de Brasília) do domingo.

As semanas livres, em razão da Data Fifa, reduziram os desfalques do Vovô, já que o meia Lourenço e o atacante Fernandinho voltaram a treinar com o grupo. O lateral-esquerdo Matheus Bahia, por sua vez, iniciou o período de transição.

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Além de recuperar jogadores indisponíveis, o período pode servir para aumentar a preparação dos reforços da última janela de transferências. O meia Vina, primeira contratação anunciada em tal período, é um exemplo.

Vina fez sua reestreia com a camisa alvinegra no revés por 1 a 0 diante do Juventude. O atleta entrou no 2º tempo do embate e, apesar das tentativas, estava sem ritmo de jogo em comparação com os demais. Assim, é possível que o armador tenha melhores condições contra o Vasco.

Posição do Ceará no Brasileirão

O clube de Porangabuçu está em 11º lugar na Série A, com 26 pontos conquistados em 21 jogos. A distância atual para o Z4 é de quatro pontos.

O time tentará uma recuperação diante do Vasco, já que vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude. O Vovô segue com o objetivo de brigar pela permanência neste Brasileirão.