Bahia

Bahia confirma transferência de Lucho Rodríguez para o Neom, da Arábia Saudita

Venda é a maior da história do futebol nordestino

Lucho Rodríguez comemora gol pelo Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
imagem cameraLucho Rodríguez comemora gol pelo Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 10/09/2025
12:34
  • Matéria
  Matéria

Agora sim, o adeus. Na manhã desta quarta-feira, antes da partida decisiva contra o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia confirmou a saída em definitivo do atacante uruguaio Lucho Rodríguez, que está prestes a vestir a camisa do Neom, da Arábia Saudita, em uma transferência que deve ser a maior da história do futebol nordestino.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Depois de comprá-lo junto ao Liverpool (URU) por R$ 65 milhões, em julho do ano passado, estima-se que o Bahia fez uma venda recorde de R$ 139 milhões para o clube da primeira divisão saudita. Ainda assim, o Tricolor segue com 25% dos direitos econômicos do atleta em caso de transferência futura.

Lucho Rodríguez pelo Bahia

Lucho comemora seu gol contra o Confiança (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Lucho Rodríguez deixa o Bahia e vai se juntar ao Neom (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O atacante de 22 anos disputou 69 partidas com a camisa azul, vermelha e branca, marcou 20 gol e deu sete assistências. Ele deixa o Bahia com títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, ambos conquistados nesta temporada, e como artilheiro do clube em 2025, com 13 bolas nas redes, a última delas no sábado passado, em jogo que confirmou o pentacampeonato regional diante do Confiança.

Convocado frequentemente para a seleção do Uruguai, Lucho também está no radar de Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo de 2026.

Confira o comunicado do clube

O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do atacante Luciano Rodríguez para o Neom SC, da Arábia Saudita.

O clube seguirá com 25% dos direitos econômicos em caso de transferência futura.

O atacante chegou ao Esquadrão de Aço em julho de 2024 e logo se tornou importante, com gol que classificou o Bahia para as quartas de final da Copa do Brasil do mesmo ano, contra o Botafogo.

O jogador disputou 69 partidas, marcou 20 gols e deu três assistências. Neste ano, o camisa 17 conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste com a camisa azul, vermelha e branca.

O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da sua carreira.

Tudo sobre

