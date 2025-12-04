Ex-Corinthians, goleiro do Bahia explica aposentadoria e elogia Tite

A noite da última quarta-feira marcou a despedida de Danilo Fernandes da torcida do Bahia como jogador profissional. Depois de anunciar que se aposentaria nesta temporada, o goleiro de 37 anos recebeu as devidas homenagens antes e depois da vitória contra o Sport e concedeu entrevista coletiva para contar histórias da carreira e também das cinco temporadas em que defendeu o Tricolor.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Com discurso de gratidão ao Bahia, Danilo preferiu manter os pés no chão e ainda não revelou exatamente o que projeta para o seu futuro, apesar de já ter demonstrado vontade de seguir no futebol, inclusive no Tricolor baiano.

— Como eu disse, até dia 31 sou jogador profissional ainda. Eu já vinha amadurecendo essa ideia desde o meio do ano. Na minha cabeça, ali no meio do ano eu já estava pensando nessa decisão. Estou há 30 anos no futebol, e minha vontade é de devolver, nem que seja pouca coisa, o que o futebol me deu. Se for no Bahia, eu vou ser muito feliz. Quem sabe fora do campo conquistar coisas ainda maiores com essa camisa — destacou.

continua após a publicidade

Danilo Fernandes é reverenciado por colegas de time no Bahia; goleiro já foi treinado por Tite no Corinthians (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ao longo das cinco temporadas com a camisa do Bahia, Danilo viveu de tudo: rebaixamento, acesso para a Série A como um dos protagonistas, foi campeão estadual e regional e ainda participou da classificação do time para a Libertadores depois de 36 anos. Mas o goleiro também foi vítima de um episódio dramático antes da partida entre Bahia e Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste 2022. Ele foi um dos mais atingidos pelo atentado a bomba ao ônibus do time baiano na chegada à Arena Fonte Nova e por pouco não teve sequelas mais graves.

— Acredito que valeu muito a pena [ter continuado depois do atentado]. Hoje você tem o estádio todo gritando seu nome, vê esse reconhecimento. Então esse carinho que eles têm por mim, isso é o que me faz olhar para trás e dizer que valeu a pena ter ficado aqui depois daquele fatídico episódio. A gente sabe que o torcedor que ama o clube, que sabe torcer, sempre esteve ao meu lado.

continua após a publicidade

— Graças a Deus não [tive sequelas]. Eu tive muito medo do que aconteceu, minha esposa me acompanhou no hospital. Tive muito medo do que poderia ter acontecido com meu olho. Mas acredito que ficar cego teria sido o menor dos meus problemas, eu tive também um corte no pescoço, poderia ser muito pior. Mas passou e não tive sequelas nenhuma. Estou 100%. Passou, seguiu a vida — completou.

Trabalho de Danilo com Tite

Formado na base do Corinthians, Danilo Fernandes ficou no clube até 2014 e estava no elenco que foi campeão da Libertadores e do Mundial sob o comando do técnico Tite. O goleiro, inclusive, elogiou bastante o método de trabalho do treinador e lembrou o momento em que foi convocado para a seleção brasileira.

— Toda a comissão dele, o pessoal que trabalhamos juntos no Corinthians, foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei. Tivemos uma relação muito bacana, sincera. Tite é aquele cara chato que quer o melhor de você, ele sabe de sua qualidade, potencial, então vai te cobrar ao extremo. Mas sempre com muita preocupação com o ser humano. Tive a felicidade de conquistar muitos títulos com ele, fui convocado por ele para a seleção brasileira, para um amistoso. Muita gratidão por tudo que vivi com ele — relembrou.

Danilo Fernandes, ex-goleiro do Corinthians na época de Tite, se aposenta no Bahia (Foto: Miguel Schincariol/ LANCE!Press)

Danilo se despede oficialmente dos gramados a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando o Bahia visita o Fluminense no Maracanã, em jogo válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Devido ao teor decisivo da partida e ao seu ritmo de jogo, é muito provável que ele siga como reserva de Ronaldo.