O Bahia estava tranquilo com uma vantagem de 2 a 0 contra o Retrô na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Mas, aos 32 minutos, o goleiro Ronaldo errou na saída de bola, chutou em cima do jogador adversário e viu a bola entrar de mansinho no gol aberto. A bola na rede recoloca o time pernambucano na disputa [assista ao lance no vídeo abaixo].

O gol foi marcado "sem querer" pelo meia Diego Guerra, de 18 anos, que sentiu a bolada na cabeça e foi substituído por concussão logo em seguida.

Esse nome é conhecido pelos torcedores do Retrô, já que Diego é filho de Laércio Guerra, dono do time pernambucano. O atleta, inclusive, se redimiu de pênalti perdido na final do estadual, que deu o título ao Sport. Esse foi o primeiro gol de Diego como profissional depois de 17 jogos nesta temporada com a camisa da Fênix de Camaragibe.

— Primeiro parabenizar o Diego pelo gol. É um menino que trabalha muito e merece esse gol — destacou Vágner Love em entrevista ao canal Prime Video.

A falha de Ronaldo contra o Retrô reacende o debate sobre a busca de um goleiro titular para o Bahia. Vale lembrar que Marcos Felipe está no banco de reservas por sucessivas falhas, que resultaram em críticas pesadas da torcida.

Falha bizarra de Ronaldo, goleiro do Bahia, contra o Retrô (Foto: reprodução / Prime Video)

Como está o jogo entre Bahia e Retrô?

O Bahia dominou todo o primeiro tempo e fez dois gols relâmpagos com Lucho Rodríguez, aos 18 e 19 minutos, respectivamente. O segundo, por sinal, nasceu depois de falha de Robson, zagueiro do Retrô (acompanhe aqui). O resultado momentâneo coloca o Tricolor em vantagem para o jogo da volta, marcado para as 19h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Pernambuco.