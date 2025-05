Bahia e Internacional amargaram a primeira derrota na Libertadores nesta semana, mas ainda assim dependem só de si para garantirem vaga na sonhada oitavas de final da competição. Enquanto o Tricolor lidera o grupo F com sete pontos, o Colorado caiu para a terceira posição, com cinco. Vale lembrar que as duas equipes se enfrentam na última rodada, no Beira-Rio.

Entrada de campo na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O grupo de Bahia e Inter é o mais disputado da Libertadores neste momento. A pontuação dos quatro times ficou muito próxima após essa 4ª rodada e cada equipe depende apenas de si mesma para avançar ao mata-mata.

Classificação do grupo F:

1º) Bahia - 7 pontos (saldo de 0);

2º) Atlético Nacional - 6 pontos (saldo +1);

3º) Internacional - 5 pontos (saldo +1);

4º) Nacional - 4 pontos (saldo -2).

A situação do Bahia

O Bahia sofreu sua primeira derrota na última quarta-feira ao perder de virada para o Nacional (URU), por 3 a 1, em plena Arena Fonte Nova. Mesmo assim o Tricolor se manteve na ponta da classificação e pode garantir a vaga nas oitavas na próxima rodada, quando encara o Atlético Nacional (COL), em Medellín.

Se o time de Rogério Ceni vencer carimba o passaporte, já que a equipe chega aos 10 pontos e não poderá ser alcançada pelo time colombiano. Além disso, independente do resultado de Inter e Nacional na próxima rodada da Libertadores, uma das duas equipes não vai poder igualar o Bahia em número de pontos (ou então as duas, em caso de empate). Ou seja, a pior posição para o Tricolor nesse cenário ideal seria o segundo lugar.

Elenco do Bahia antes de partida contra o Nacional, em casa (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O que pesa contra o Bahia é que os dois próximos jogos são fora de casa, contra Atlético Nacional e Internacional, fator relevante e que pode pressionar o time que há 36 anos não disputava uma Libertadores. Por outro lado, o único confronto do Bahia fora de casa até agora foi a vitória por 1 a 0 contra o Nacional, em Montevidéu.

Jogos que restam do Bahia na fase de grupos:

Atlético Nacional (COL) x Bahia - 14/05, às 19h;

Internacional x Bahia - 28/05, às 19h.

- Eu me apego nos jogadores, no trabalho deles diário. Nós temos que lutar, ficou mais difícil. Hoje [quarta] a gente não conseguiu chegar nos dez pontos e trouxe o Nacional novamente para a competição, deixou o grupo embolado. Mas nada impede que a gente consiga bons resultados fora de casa - afirmou Ceni em coletiva após derrota para o Nacional.

Como está o Inter?

O Colorado oscilou nas últimas rodadas e estacionou na terceira posição, com cinco pontos. Mesmo fora da zona de classificação, o time de Roger Machado só depende das próprias forças para se classificar, independente do que aconteça nos outros jogos. A diferença para o Bahia é que uma vitória na próxima rodada não garante classificação em hipótese alguma, definição que vai ficar para o jogo contra a equipe baiana, na última rodada.

Internacional perdeu para o Atlético Nacional pela Libertadores (Foto: Jaime Saldarriaga/ AFP)

O Internacional tem um jogo fora de casa contra o Nacional (URU), na próxima quinta-feira, e fecha a fase de grupos no Beira-Rio em duelo brasileiro no Beira-Rio, palco da única vitória do time até aqui na competição.

Jogos que restam ao Inter na fase de grupos: